IMF başkanlığı için tek aday gösterildi

Kaynak: Bloomberght
IMF başkanlığı için tek aday gösterildi
Uluslararası Para Fonu (IMF), gelecek dönemde başkanlık seçilme sürecinde tek adayın mevcut başkan Kristalina Georgieva olduğunu açıkladı.

5 yıllık başkanlık görev süresinin 30 Eylül'de tamamlanacağı IMF'de, yeni başkanın seçimine dair açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, IMF başkanlığı için aday gösterme sürecinin 3 Nisan'da sona erdiği aktarılarak, Georgieva'nın tek aday olduğu aktarıldı.

Georgieva ve İcra Direktörleri arasındaki toplantıların yapılması da dahil olmak üzere sürecin daha önce açıklanan doğrultuda ilerleyeceği belirtilen açıklamada, seçim sürecinin en kısa sürede ve en geç nisan sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

13 Mart tarihinde IMF tarafından yapılan söz konusu açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı aktarılmıştı.

Şu anki başkan Kristalina Georgieva, mart başında IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini dile getirmişti.

Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD geleneksel olarak IMF Başkanı’nı belirliyor.

İlgili Haberler
Fed’den daha fazla veri çağrısı
Fed’den daha fazla veri çağrısı
Kredi kartı harcamaları rekor kırdı
Kredi kartı harcamaları rekor kırdı
Petroldeki yükseliş akaryakıttaki zamma kapı araladı
Petroldeki yükseliş akaryakıttaki zamma kapı araladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Bakan Suziki’den oynak dövize ilişkin açıklama
Bakan Suziki’den oynak dövize ilişkin açıklama
Dolar kritik ABD verilerine odaklandı
Dolar kritik ABD verilerine odaklandı
Son Haberler
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı Spor
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş yeni sezon için ilk 2 transferini yaptı Spor
Beşiktaş yeni sezon için ilk 2 transferini yaptı
Ambalaj sektörü 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi Ekonomi
Ambalaj sektörü 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi
Biden’la görüşme sonrası İsrailli tugay komutanı görevden alındı. Yardım kuruluşu çalışanları öldürülmüştü Dünya
Biden’la görüşme sonrası İsrailli tugay komutanı görevden alındı. Yardım kuruluşu çalışanları öldürülmüştü
İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı Gündem
İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı
Sivrisinek kabusuna son verin! Pencere kenarına bir miktar koymanız yeterli Yaşam
Sivrisinek kabusuna son verin! Pencere kenarına bir miktar koymanız yeterli
Havacılık sektöründe çeyrek asırlık habercilik Gündem
Havacılık sektöründe çeyrek asırlık habercilik