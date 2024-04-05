IMF başkanlığı için tek aday gösterildi

5 yıllık başkanlık görev süresinin 30 Eylül'de tamamlanacağı IMF'de, yeni başkanın seçimine dair açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, IMF başkanlığı için aday gösterme sürecinin 3 Nisan'da sona erdiği aktarılarak, Georgieva'nın tek aday olduğu aktarıldı.

Georgieva ve İcra Direktörleri arasındaki toplantıların yapılması da dahil olmak üzere sürecin daha önce açıklanan doğrultuda ilerleyeceği belirtilen açıklamada, seçim sürecinin en kısa sürede ve en geç nisan sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

13 Mart tarihinde IMF tarafından yapılan söz konusu açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı aktarılmıştı.

Şu anki başkan Kristalina Georgieva, mart başında IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini dile getirmişti.

Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD geleneksel olarak IMF Başkanı’nı belirliyor.