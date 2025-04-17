İmralı heyetinin Adalet Bakanı Tunç ile görüşmesi ertelendi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Bakan Tunç ile yapılacak görüşmenin yeni çözüm süreci bağlamında önemli olduğunu ifade etmiş, görüşme için 18 Nisan tarihini vermişti.

Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim Sırrı Süreyya Önder’e tedavi olduğu hastanede ziyarete gelirken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a Bakan Tunç ile yapılacak görüşmenin akıbetini sordu.

T24’ten Candan Yıldız’ın aktardığı habere göre Tuncer Bakırhan, Ekren'in sorusuna “Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelendi” yanıtını verdi.

İ10 NİSAN'DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Yeni çözüm süreciyle ilgili süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise 10 Nisan’da yaşanmıştı. DEM Parti’nin İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 yıl aradan sonra yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu toplantıya AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın da katılırken DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.