İmre Dobos hayatını kaybetti

Macaristan'ın Marosvásárhely şehrinde doğan usta oyuncu, 1966 yılında Szentgyörgyi István Drama Enstitüsü'nde oyunculuk diploması aldı. 1988'den beri Szigligeti Társulat'ın üyesi olan Dobos, bir dönem Sepsiszentgyörgy'de tiyatro oynamıştır.

Kariyeri boyunca Sörmester Václac Havel'in Audencia'sında, Mohács'ta Antonio Háy Gyula Burgio'da, Sándor Márai Dr. Szekeres'in A kaland'ında, Magda Szabó Bönge'nin draması The Bright Sunny Day'de, Ödön Kiss Ferenc Molnár'ın A şekerlemecisinde, Nicollo Matei Visniec'in Looking for a Palyaço'sunda rol aldı ve Samuel Beckett'in trajikomedisi Godot'yu Beklerken'de Vladimir karakterine can verdi.

Usta oyuncu 1992'de IV. Kisvárda'daki Sınır Ötesi Macar Tiyatroları Festivali'nde Burgio Antonio rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü, 1999'da József Schwidel rolüyle Kısa Drama Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü ve 2001'de XIII. Sınır Ötesi Macar Tiyatroları Festivali'nde ise özel ödül aldı.

Oyuncunun naaşı 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Szigliget Tiyatrosu'na getirilecek. Orada düzenlenecek törenden sonra Nagyvárad'daki Rulikowski Mezarlığı'nın Steinberger Şapeli'nde, saat 12.00'de cenaze merasimi başlayacak.