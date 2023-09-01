İnci kefalleri gölü terk edince martılar stresten toplu şekilde öldü

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan sahilinde toplu martı ölümleri sonrasında veterinerler harekete geçip bölgede incelemelerde bulundu.

KAYNAK: İHA
İnci kefalleri gölü terk edince martılar stresten toplu şekilde öldü

Kuraklığa bağlı olarak inci kefali göçünün erken tamamlanması, Van Gölü çevresinde yaşayan martıları olumsuz etkiledi. Göl kenarında çok sayıda martı ölürken, Tatvan ilçesinin Adabağ köyü civarında incelemelerde bulunan Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı ve Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, sıcaklık artışından dolayı beslenemeyen ve bu nedenle strese girip ölen martıların bir an önce toplatılması ve muhtemel salgınların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Martıların sıcaklık artışından dolayı beslenemediklerini ve bu nedenle strese girdiklerini söyleyen Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı, “Adabağ köyü civarında martı ölümleri ile ilgili bizlere bilgi geldi. Bizlerde konuyu yerinde incelemek için bölgeye geldik. Yaptığımız incelemeler sonucunda birçok martı ölüsüyle karşılaştık. Konuyu değerlendirdiğimizde, iklime bağlı sıcaklık artışından dolayı ve bölgede martıların normal beslenme alışkanlıkları dışında sıcaklık artışlarına da bağlı olarak beslenemediklerini ve buna bağlı ölümlerin gerçekleştiğini gözlemledik. Yine inci kefalinin erken çoğalma popülasyonuna bağlı olarak martıların iyi beslenemediklerini ve buna bağlı olarak da iklim sıcaklıkları etkisiyle daha önce yapılan araştırmalarda da bu bölgede görmüş olduk” şeklinde konuştu.

Martıların tedbir alınıp kaldırılması ve muhtemel salgınların önüne geçilmesi önerisinde bulunan Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı, “Bölgede birçok martı ölüsüyle karşılaştık. Bu ölü martıların bölgeden bir an önce gerekli tedbirler alınıp toplanması gerekiyor. Çünkü martı ölüleri daha sonrasında salgın hastalıklara da sebebiyet verebilir” dedi.

Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Veteriner Hekim Rehber Altıntaş ise “Hava sıcaklıkların artması kanatlı hayvanlarda strese sebep olur. Stres ise hayvanlarda bağışıklık sisteminin düşmesine ve hastalıklara daha çabuk yakalanmasına neden olur. Bundan dolayı hayvanlarda ölümlere neden olur. Bir diğer husus, Van Gölü’nde bulunan inci kefali balığının avlanmasının belli periyotlarda yapılması gerekiyor. Çünkü popülasyon azaldıkça martıların beslenme ihtiyaçlarını zorluyor ve gıda bulamamaları ise strese girmelerine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

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