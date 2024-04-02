İnci Taneleri 2 hafta yayınlanmayacak. İşte sebebi

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimleri kadrosunda bulunduran İnci Taneleri dizisi, 2 hafta boyunca ekrana gelmeyecek.

BÖLÜM YETİŞMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu Perşembe yayınlanması gereken bölümü yayına yetişmediği için yayınlanamayacak. Dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelmesi planlanan bölümü de Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanamayacak.

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Yılmaz Erdoğan kaleme alıyor. Dizide pavyon dansçısı Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı süresince yer verilmeme kararı da alınmıştı.