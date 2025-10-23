Usta isim Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi 3. sezonuna bir türlü başlayamadı. İzleyici dizinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ederken açıklama Erdoğan'dan geldi.

Özellikle Dilber karakteri ile yayınlanmaya başladığı günden beri gündem olan dizi yeni sezon dizilerinin ekranlarda yer almaya başlamasına rağmen bir türlü yayınlanmadı. Dizinin final yapmadan sessizce ekranlara veda ettiği de gündeme geldi.

Yeni sezonda nasıl ilerleyeceği merak edilen dizi ile ilgili senaristi Yılmaz Erdoğan'dan bir mesaj geldi. Erdoğan uzun zamandır beklenen Organize İşler filmlerinin devam niteliğinde olan dizisi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

İnci Taneleri'nden önce dizisini tamamlamak isteyen Yılmaz Erdoğan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İnci Taneleri'nin yeni sezonunun, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırlamaya başladığı 'Organize İşler Karun Hazinesi' projesi için sarktığı öğrenilmiş oldu.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İnci Taneleri dizisini bekleyenler için açıklama yaptı. Erdoğan, 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Organize İşler dizisinin ilk fragramı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kapalıçarşı'nın çatısında çekilen dizinin fragramında dizide yer alacak kadro görülmüş oldu. Yeni dizinin yönetmen koltuğunda yine Yılmaz Erdoğan oturuyor. Yayınlanan fragmanda Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral, Selim Bayraktar gibi isimlerin yanı sıra, Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Ersin Korkut ve Onur Akbay gibi sürpriz isimler de görüldü.

Öte yandan yakın zamanda ekranda olacağı öğrenilen İnci Taneleri dizisinde Arcan karakterine hayat veren Bora Cengiz ile annesi Mahun’u canlandıran Gülenay Kalkan'ın ekibe veda ettiği de öğrenildi.