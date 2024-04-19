İnci Taneleri'nde büyük yüzleşme

Kanal D'nin her perşembe akşamı seyirciyle buluşan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, iki haftalık aradan sonra bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle tekrar gündeme geldi.

İnci Taneleri adlı dizi, iki haftalık bir mola vermesinin ardından bu akşam izleyicilerle buluşacak yeni bölümüyle ekranlara dönüyor.

Dizinin on birinci bölüm tanıtımları büyük ilgi gördü.

Sürekli olarak gündemde kalan İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm tanıtımı, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

PİRAYE VE DİLBER'İN İLK YÜZ YÜZE KARŞILAŞMASI

Yayınlanan fragmanda, Piraye (Selma Ergeç) ve Dilber (Hazar Ergüçlü) karakterlerinin pavyonda ilk defa yüz yüze geldikleri sahneler öne çıktı.

Azem, Dilber ve Piraye arasında yaşanacaklar, dizinin yeni bölümüne olan merakı daha da arttırdı.

Çift hayat yaşamanın yorgunluğunu hisseden Azem'in vereceği karar, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ortaya çıkacak.

“BELKİ SEN EDEBİYAT BİLİYORSUN AMA BİZİM DE DERDİMİZ VAR”

İnci Taneleri tanıtım filminde dikkat çeken bir başka sahne ise, Dilber'in Azem'e karşı durduğu an oldu.

Karşılıksız hisleriyle mücadele eden Dilber, Azem'e, “İçinde bir yerlerde bana karşı aşkın var. Belki sen edebiyat biliyorsun ama bizim de derdimiz var..." diyerek, ikilinin bir yol ayrımında olduğunu ve bu durumun izleyicilerde soru işaretlerine neden olduğunu gösterdi.