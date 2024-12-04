İnci Taneleri’nde işler karıştı! Dilber pavyonu birbirine kattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Zahir’e karşı öfkesini dindiremeyen Dilber, pavyonu birbirine katıyor.

Ekrana gelecek yeni bölümde Dilber, Azem’e Zahir’in pavyonda olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Azem ve Cihan, Reyyaz ile Zahir’e meydan okuma kararı alıyor. İçindeki açıyı dışarı atmaya çalışan Dilber ise, sahnede kendi dilinde dans ederek isyan ediyor.

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“SEN BENİM CEHENNEMİM MİSİN?”

Dilber, Zahir’in ona olan aşkı ve takıntısından bıkkınlık duyuyor. Pavyonda karşılaştığı, hayatına zor katan Zahir’e karşı öfkesini dindiremeyen Dilber, “Sen benim cehennemim misin?” diyerek isyan edip pavyonu karıştırıyor.

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NEHİR EVLİLİĞİNİ SONA ERDİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Nehir, problemlerle dolu evliliğini sona erdirmek için harekete geçmeye karar veriyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler de projede yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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