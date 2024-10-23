İnci Taneleri'nin Dilber'i yine rahat durmadı! Dansıyla ağızları açık bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İnci Taneleri'nin Dilber'i yine rahat durmadı! Dansıyla ağızları açık bıraktı

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü dizinin yeni bölüm fragmanındaki dansıyla sosyal medyayı salladı.

Medcezir, Yüksek Sosyete gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Hazar Ergüçlü şimdilerde İnci Taneleri dizisinde 'Dilber' karakterine hayat veriyor. Ergüçlü İnci Taneleri dizisindeki performansıyla büyük çıkış yakaladı. Ünlü oyuncu her yaptığıyla gündem oluyor.

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DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hazar Ergüçlü bu defa yeni bölümünün fragmanındaki yeni dansı ile dikkat çekti.

Dilber yine rahat durmadı ve düğünde sahneye çıktı. Azem, sahneye Dilber'in çıktığını görünce şaştı kaldı. Dilber dansı ile herkesi etkisi altına almayı başardı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Dilber'in dansı çok beğenildi. Sosyal medyadan yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “çok iyi dans ediyor', 'yine şov yapmış', 'harika görünüyor' gibi yorumlarda bulundu.

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HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, Lefkoşa şehrinde dünyaya geldi. Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" adlı sinema filmiyle oyunculuğa adım attı.

Ünlü oyuncu oyunculuk kariyerine Kuzey Güney ile başladı. Medcezir, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete gibi birbirinden başarılı projelerde yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen ünlü oyuncu, 2017 yılında "Kahraman" adlı şarkıyı seslendirdi.

HAZAR ERGÜÇLÜNÜN OYNADIĞI DİZİLER

Gölgeler ve Suretler

Kuzey Güney

Medcezir

Analar ve Anneler

Yüksek Sosyete

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