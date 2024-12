Indiana Jones oyun dünyasına dönüyor

Indiana Jones, video oyunlarında genellikle kötü sonuçlar doğurmuş bir geçmişe sahip. Ancak, 25 yıl süren bu kötü şans, İsveçli oyun stüdyosu MachineGames’in "Indiana Jones and the Great Circle" oyunu ile sona eriyor olabilir. Bu yeni oyun, uzun zamandır beklenen bir başarının sinyalini veriyor.

Oyunla ilgili çalışmaların başında, görsel, ses ve animasyonlardan sorumlu Axel Torvenius yer alıyor. Torvenius, yaptığı açıklamada, “Gerçekten çok iyi bir oyun yaptık. Bunu %100 diyerek söylüyorum. Bu, bugüne kadar üzerinde çalıştığım en iyi oyun,” diyor. MachineGames, Lucasfilm’in görüntü arşivlerine erişim sağlayarak genç Harrison Ford’a ait binlerce fotoğrafı kullandı. Ayrıca, oyuncu Troy Baker’ın hareket yakalama stüdyosunda kaydettiği yüz ve vücut hareketleri de oyunun içeriğine eklendi.

YÜKSEK BÜTÇELİ VE ETKİLEYİCİ

Stüdyonun geliştirdiği oyun, oldukça yüksek bir bütçeye sahip. Torvenius, “Harrison Ford’un gerçekten ince, gerçekten pahalı bir 3D heykelini aldık,” diyor ve bu heykelin oyundaki karakter modelinin temelini oluşturduğunu ekliyor. Baker, sadece seslendirme yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Indiana Jones’un yüz ifadesi ve vücut hareketlerini de kaydediyor. Bu yaklaşım, oyunculara Indiana Jones ile daha yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor.

MachineGames, büyük projelerde sıkça görülen bir büyüklüğe sahip olmamakla birlikte, verimlilik anlayışı ile dikkat çekiyor. Yönetmen Jerk Gustafsson, "Hiçbir şeyi boşa harcamıyoruz, ne yapacağımıza karar verdikten sonra hemen uygulamaya geçiyoruz," diyerek stüdyolarının işleyişine dair bilgi veriyor.

oyun özellikleri ve detaylar

"Great Circle", Uncharted ve Tomb Raider gibi oyunlarla benzerlikler taşıyor ancak Gustafsson, 1992 yapımı "Indiana Jones and the Fate of Atlantis" ile daha fazla benzerlik gördüklerini belirtiyor. Oyun, özellikle birinci şahıs bakış açısı (FPS) ile dikkat çekiyor. Oyuncular, neredeyse her şeyi Indiana Jones’un gözlerinden görebiliyor, sadece tırmanma gibi belirli durumlarda bakış açısı değişiyor.

Torvenius, bu bakış açısının daha yakın bir deneyim sunduğunu belirtiyor. "Antik tapınak duvarlarıyla elinizle neredeyse temasa geçebiliyorsunuz, yosunları temizleyebiliyorsunuz," diyor. Dövüşler de oyunun öne çıkan diğer bir özelliği. Torvenius, "Bir kötü adamın yüzüne yumruğun indiğini görmek gerçekten harika," diyerek dövüş mekaniklerini överek, oyunculara dinamik bir savaş deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor.

OYUN MÜZİĞİ VE KARAKTERLER

Oyun, "Jedi: Survivor" ve "Star Wars: Battlefront" gibi oyunların müziklerini besteleyen Gordy Haab tarafından bestelenmiş. Müzikler, Londra ve Viyana’daki Abbey Road stüdyolarında bir orkestra tarafından kaydedilmiş. Oyun karakterlerinden Indiana Jones, Troy Baker tarafından seslendiriliyor. Diğer karakterler arasında Alessandra Mastronardi (Gina Lombardi) ve Marios Gavrilis (Emmerich Voss) de yer alıyor. Oyun için toplamda 3,5 saatten fazla kesit kaydedildi ki bu süre, iki uzun metrajlı filme denk geliyor.

OYUN ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

"Indiana Jones and the Great Circle," 9 Aralık’ta PC ve Xbox Series için çıkacak. PS5 sürümü ise gelecek yıl piyasaya sürülecek. Ayrıca, Game Pass abonelik hizmeti üzerinden de ilk günden itibaren erişilebilir olacak.

MachineGames, 2009 yılında Starbreeze'den ayrılan geliştiriciler tarafından kuruldu. Bir yıl sonra Zenimax/Bethesda çatısı altına giren stüdyo, 2021’de Microsoft tarafından 7.5 milyar dolara satın alındı. Bugüne kadar "Wolfenstein: The New Order" ve "Wolfenstein: The New Colossus" gibi başarılı yapımlara imza atan stüdyo, bu yeni projeyle daha da büyüyecek gibi görünüyor.