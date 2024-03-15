İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

İNEGÖL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Akhisar mahallesi, 397 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Akhisar mahallesi, 397 ada, 1 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 2.514,50 m2

İmar Durumu : "TAKS:0.25, KAKS:1.00, Ayrık Nizam, 4 Kat, Konut Alanı" planlıdır.

Kıymeti : 23.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10.04.2024 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 17.04.2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08.05.2024 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15.05.2024 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.