İnegöl’de feci kaza: Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1’i çocuk 5 yaralı

Olay, saat 14.30 civarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi’nde yaşandı.

Fesih T. (40) yönetimindeki 16 OU 904 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek ara sokağa dönmeye çalışan Cihan Y.’nin (24) kullandığı 16 CNV 64 plakalı kamyonetle çarpışmamak için ani bir manevra yaptı.

Ancak sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç savruldu ve yol kenarında duran 16 AVB 748 ile 16 BGC 253 plakalı park halindeki otomobillere çarptı.

Kazada, sürücü Fesih T. ile birlikte araçtaki Muhammet T. (4), Ayfer T. (36), Gurbet B. (31) ve park halindeki 16 AVB 748 plakalı otomobilin sürücüsü Halim Ç. (20) yaralandı.

Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.