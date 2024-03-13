İnegöl'de kardeş kavgası: bir kişi bıçaklandı, diğeri kaçtı

Olayın ardından kaçan saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi'nde bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, Süleyman K. ile kardeşi Ali K. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddeti artarken, Süleyman K. kardeşi Ali K.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yakınları, tartışmanın ardından kaçan Süleyman K.'yı fark ettiğinde, eve döndüklerinde Ali K.'yı kanlar içinde buldu. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Süleyman K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.