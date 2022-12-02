Oxford Üniversitesi Dünya Kupası'nda sınıfta kaldı

Üniversitenin yaptığı matematiksel bir çalışma Brezilya’nın Belçika ile final oynayacağını tahmin etmişti, ama Belçika’nın elenmesiyle yanılmış oldu.

Oxford’un modeli, Dünya Kupası'nın farklı gruplarının bir milyon katına kadar simülasyonunu temel alıyor ve ardından her bir eleme turunun 100.000 kez simüle edildiği bir algoritma gerçekleştiriyor.

İngiliz üniversitesi grup maçlarından Almanya, İran, Danimarka ve Meksika’nın elemelere katılacağı tahmin etmişti, ancak yanıldı.

Bu da şu gerçeği ortaya çıkardı.

Olasılık ve analiz her zaman başarı ile eşanlamlı değildir.

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