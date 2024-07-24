İngiltere ve İspanya'nın uğruna birbirini yediği Cebelitarık sorunu nedir

Dünyanın her yerinde birçok bölgesel anlaşmazlık var. Çoğu durumda bunlar nispeten yenidir ve genellikle 20. yüzyılın ikinci yarısındaki sömürgecilikten kurtulmanın ürünleridir. Ancak bazıları çok daha eskidir ve bazen yüzyıllar öncesine uzanır. Çoğu durumda ilgili ülkeler farklılıklarıyla yaşamayı öğreniyorlar. Her ne kadar sürtüşme noktaları olarak kalsalar da, bırakın çatışmayı, nadiren anlık gerilim noktaları haline geliyorlar. Ancak bazen nispeten rahat bir durum bile bozulabilir. Bunun iyi bir örneği Cebelitarık'tır.

300 yılı aşkın bir süredir Britanya ve İspanya bu bölge konusunda anlaşmazlığa düşmüş durumda. Ancak son yıllarda, Cebelitarık halkının ve hatta genel ikili ilişkilerin aksamasını en aza indirecek şekilde bu sorunla baş etmenin bir yolunu buldular. Ancak tüm bunlar, İngiltere'nin özellikle Cebelitarık'ı derinden etkileyen Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla değişti.

Beşinci yüzyılda Vizigotların eline geçen bölge, 711 yılında Emevi Arap Müslümanları tarafından fethedildi. Tarık ibn Ziyad'ın önderliğindeki Kaya'ya onun adı verildi: Cebel Tarık, yani Tarık Dağı. Sonraki birkaç yüz yıl boyunca Cebelitarık, Müslüman Mağribi yönetimi altında kaldı ve yoğun bir şekilde güçlendirildi. Ancak İspanyollar yavaş yavaş İslami kontrole karşı geri adım attığında, bölge birkaç kez el değiştirdi; ta ki 1462'de sonunda Kastilya Krallığı tarafından ele geçirilip sonunda birleşik bir İspanyol Krallığı'nın parçası haline gelene kadar…

Sonraki iki buçuk yüzyıl boyunca Cebelitarık İspanyol egemenliği altında kaldı. Bu, 18. yüzyılın başlangıcına ve İspanyol Veraset Savaşının başlangıcına kadardı. Kasım 1700'de İspanya'nın Habsburg Kralı II. Charles varis bırakmadan öldü. Bu, Fransa ile tahtın Bourbon adayını destekleyen İspanya'nın büyük bir kısmı ile Habsburg'u destekleyen Avusturya, Hollanda Cumhuriyeti ve İngiltere arasında büyük bir Pan-Avrupa savaşını ateşleyecekti.

4 Ağustos 1704'te İngiliz Amirali Sir George Rooke komutasındaki birleşik İngiliz ve Hollanda filosu Cebelitarık'ı ele geçirdi. Bu başlangıçta Habsburg'un İspanyol tahtının sahibi Avusturya Kralı VI. Charles adına yapılmış olsa da, 1711'de savaş sona erdiğinde İngiltere bölgenin kontrolünü elinde tuttu. İki yıl sonra, 1713'te taraflar Utrecht Antlaşması'nı imzaladılar. İspanya'nın muhalefetine rağmen, 10. Madde uyarınca Cebelitarık sonsuza kadar Britanya'ya bırakıldı. Daha da önemlisi, eğer Britanya bölge üzerindeki egemenliğinden vazgeçmek isterse, ilk reddetme hakkı İspanya'ya verilecek. Buna rağmen İspanya hala Cebelitarık'ın kaybını kabul etmeyi reddetti. Sonuç olarak, sonraki yıllarda Britanya, The Rock'taki konumunu istikrarlı bir şekilde güçlendirdi ve bu durum 1779'da doruğa ulaştı.

Britanya, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda savaşırken, İspanyol ve Fransız kuvvetleri Cebelitarık'ı kuşattı. Ancak tekrarlanan saldırılara rağmen ilerleme kaydedemediler ve son büyük saldırı da başarısız olduktan sonra geri çekildiler. Artık Cebelitarık üzerindeki kontrolünü sağlamlaştıran bölge, özellikle 19. yüzyılda deniz gücünü genişlettikçe Britanya için giderek daha önemli hale geldi. Ancak asıl önemli gelişme 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıydı. Akdeniz üzerinden Hindistan'a giden yeni bir rota oluşturan Cebelitarık, Britanya'nın imparatorluk duruşunun merkezi bir unsuru haline geldi. Askeri rolünün yanı sıra, bir ticaret istasyonu olarak da giderek daha önemli hale geldi. Bu konum 20. yüzyılın ilk yarısında güçlendirilecekti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Cebelitarık, Akdeniz'e erişimin kontrol edilmesi ve dolayısıyla İngiliz nakliye rotalarının korunması açısından hayati önem taşıyordu. Aynı şekilde, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Akdeniz'e erişimi koruyarak ve Kuzey Afrika'daki İngiliz kuvvetlerinin tedarikine yardımcı olarak Müttefiklerin savaş çabalarında da önemli bir rol oynadı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi Cebelitarık konusundaki tartışmalarda bir değişikliğe işaret etti. Bölge stratejik açıdan önemini korurken, sömürgecilikten kurtulmanın ortaya çıkışı bölgenin statüsünü uluslararası ilgi odağı haline getirdi. Yeni kurulan Birleşmiş Milletler, Cebelitarık'ı Kendi Kendini Yönetmeyen Bölgeler listesine aldığında bu durum daha da belirginleşti ve böylece gelecekteki egemenliği hakkında resmi bir tartışma başlatıldı. Sonuç olarak İspanya bu konuda giderek daha aktif hale geldi.

1950'ler ve 60'lar boyunca, diktatör General Franco'nun kontrolü altındaki İspanyol Hükümeti, Britanya'nın bölgenin kontrolünden vazgeçmesi yönündeki baskıyı artırdı. Ancak Cebelitarık halkının kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu savunan İngiltere, Cebelitarıklıların isteklerini dikkate almadan konuyu tartışmayı reddetti. 1967'de yapılan referandumda halkın yüzde 99'unun İngiliz egemenliği altında kalmak istediğini gösterdi. Bununla birlikte, BM'nin bölgeye daha fazla özerklik verilmesi yönündeki çağrıları doğrultusunda, 1969'da Cebelitarık'a kendi yönetimi üzerinde daha fazla kontrol sağlayan ve bir parlamento kuran yeni bir anayasa açıklandı. Bu değişikliklere öfkelenen Madrid, kara sınırlarının kapatılması da dahil olmak üzere sert kısıtlamalar getirdi.

Cebelitarıklılar artık çalışmak, alışveriş yapmak ve hatta arkadaşlarını ve ailelerini görmek için İspanya'ya özgürce seyahat edemediğinden, bunun çok büyük bir ekonomik ve sosyal etkisi oldu . İngiliz-İspanyol ilişkileri sonraki yıllarda gergin kalacak olsa da, 1970'lerin başında General Franco'nun ölümünün ardından durum iyileşmeye başladı. İspanya demokrasiye döndüğünde Londra ile Madrid arasındaki ilişkiler çözülmeye başladı. 1980'de taraflar Lizbon Bildirisi'nde anlaşmaya vardı. Bu onların sorunu dostluk ve işbirliği içinde çözmeye kararlı olduklarını gösterdi. Ancak sorun, iki tarafın da açıklamayı oldukça farklı okumasıydı. İspanya bunun egemenlik tartışmalarının önünü açtığına inanırken, İngiltere bunu kısıtlamaların sona ermesi olarak gördü. Sonuç olarak sonraki yıllarda çok az ilerleme kaydedildi.

1984 yılında, İspanya'nın yaklaşan AB üyeliğini kolaylaştırmak amacıyla Brüksel Süreci adı verilen yeni bir çaba başlatıldı. Bu, herhangi bir çözümün diyalog yoluyla olması gerektiği mesajını güçlendirdi. Daha da önemlisi, İspanya'nın Cebelitarık'a uyguladığı ablukayı kaldırması da oldu. İspanya 1986'da Portekiz'le birlikte Avrupa Birliği'ne katılmış olsa da zorluklar devam etti. Örneğin, geçiş artık açık olmasına rağmen sınır kontrolü, hava sahası ve karasuları konusundaki anlaşmazlıklar devam etti. 1993 yılında Avrupa Tek Pazarı'nın oluşturulması ve Avrupa'nın büyük bölümünde sınırsız seyahatin önünü açan Schengen Bölgesi'nin uygulamaya konması bile, Cebelitarık'ın dışarıda bırakılması nedeniyle işleri kolaylaştıracak pek bir şey yapmadı. Bu arada İspanya, AB üyeliğini Cebelitarık'a başka şekillerde yaslanmak için kullanmaya başladı; örneğin bölgedeki düşük vergilendirme ve mali düzenlemeye ilişkin endişeleri dile getirmek bunlardan oldu.

Milenyumun başında Cebelitarık hakkındaki tartışmanın değiştiği görülüyor. Britanya ve İspanya artık olası ortak egemenliğe ilişkin fikirleri değerlendirmeye başladı. Ancak bunun kısa ömürlü olacağı ortaya çıktı. 2002'de yapılan bir başka referandumda bu fikir ezici bir çoğunlukla reddedildi; Cebelitarıklıların %98,9'u Britanya'nın özel yönetiminin devam etmesi yönünde oy kullandı. Bu aksamaya rağmen, önümüzdeki birkaç yıl içinde pratik konularda bir miktar ilerleme kaydedilmeye devam edildi. Örneğin, 2006 yılında taraflar, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve Cebelitarık havaalanından daha fazla uçuş yapılması gibi pratik iyileştirmeler getiren Cordoba Anlaşması'nı imzaladılar. Daha da önemlisi, Cebelitarıklıların daha fazla normalleşmeye yönelik adımlar da dahil olmak üzere, geleceklerine ilişkin her türlü tartışmaya dahil olma haklarını da kabul etti.

Haziran 2016'da İngiltere'nin AB üyeliği konusunda referandum yapmasıyla her şey değişecekti. Cebelitarık ezici bir çoğunlukla Avrupa Birliği'nde kalma yönünde oy verirken, ayrılmanın getireceği zorlukların farkındaydı, Britanya ise az farkla ayrılma yönünde oy kullandı. Brexit şartlarına ilişkin müzakereler başladıkça ve AB'den ayrılma öğrenildikçe, AB ile kara sınırı kalacak olan üç Britanya bölgesi için ortaya çıkan karmaşık sorunları yönetmek için ayrı tartışmalara ihtiyaç duyulacağı hemen ortaya çıktı.

Her şeyden önce hareket özgürlüğü ve sınır kontrolleri sorunu vardı. AB içinde sınırlar insanlara, mallara ve hizmetlere açıktı. Ancak Birleşik Krallık ve Cebelitarık'ın AB dışında olmasıyla bu durumun değişmesi gerekecek. Sorun, çoğu iş için olmak üzere günde ortalama 15.000 kişinin sınırı geçmesiydi. Tam sınır kontrollerinin başlatılması büyük ölçüde yıkıcı olacaktır. Benzer şekilde Brexit, Cebelitarık için de bir dizi ekonomik, ticari, mali ve hukuki sorun yaratacaktır. 31 Aralık 2020'de, yani Brexit'ten sadece bir ay önce, İngiltere ve İspanya, Cebelitarık için bir başlangıç ​​çerçeve anlaşmasına vardı. Buna göre taraflar, tam bir anlaşmanın Cebelitarık'ın coğrafi durumu, uluslararası hukuki statüsü, özel koşulları ve İspanya ile ilişkilerinin dikkate alınması konusunda anlaştılar. Ancak bu, sonraki adımlar için geniş bir çerçeve oluştursa da, kesin ayrıntıların belirlenmesi gerekiyordu ve bunun son derece zor olduğu kanıtlandı.

AB Temmuz 2021'de müzakerelere izin vermiş olsa da ilerleme yavaştı ve tarafların artık bir anlaşmanın eşiğinde olduğuna dair raporlara rağmen henüz nihai bir anlaşma bulunamadı. Bu bağlamda nihai bir anlaşma, Britanya'da 5 Temmuz 2024'te iktidara gelen yeni İşçi Partisi hükümetinin karşı karşıya kaldığı ilk önemli dış politika görevlerinden biri olacak. Ancak Cebelitarık konusunda bir anlaşma, önümüzdeki dönemdeki günlük duruma yardımcı olsada Britanya ile İspanya arasındaki temel farklılık noktasını çözmeyecek.

Birleşik Krallık için Cebelitarık meselesinin kökeni kendi kaderini tayin etme ilkesine dayanıyor. İngiliz Hükümeti, Cebelitarık'ın statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğin hala İngiliz yönetimi altında kalmak isteyen bölge sakinleri tarafından onaylanması gerektiğini vurguluyor. Durum böyle devam ettiği sürece Britanya'nın Britanya toprağı olarak yerini korumaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Bu arada İspanya , 18. yüzyılın başında haksız bir şekilde ele geçirilen The Rock üzerinde tarihi bir iddiaya sahip olduğunu öne sürerek bölge üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürecek. Ancak İspanyol Hükümeti bölge üzerinde bir tür ortak egemenliği kabul etmeye istekli olduğunu söylese de Cebelitarıklılar bunu halâ reddediyor. Sonuçta bu pozisyonların nasıl uzlaştırılabileceğini görmek en azından şimdilik zor görünüyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından, daha önce çözülmüş sorunların çoğunu daha da kötüleştiren bir karar, kilit nokta sadece Cebelitarıklılar için değil Londra için de sürtüşme noktalarını en aza indirmenin bir yolunu bulmayı içeriyor. Bu anlamda bazen anlaşmazlıklar çözümlenmiyor; onlar sadece sürekli olarak yönetiliyorlar. İşte bütün mesele de bundan ibaret...