Diplomatik ve bürokratik kurallar açısından dünyanın en köklü temeline sahip ülkeye seyahat elbette belli şartlara bağlı. İngiltere vizesi işlemlerine başlamadan önce vize türüne göre gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

İngiltere vize başvurusu esnasında gerçekleştirilecek her adım titizlikle yürütülmelidir. Gündemde yer alan haberlerden de takip edebileceğiniz üzere Schengen ülkelerinde olduğu gibi ret oranı İngiltere için de azımsanmayacak kadar çoktur. Bunun genel sebebi eksiksiz bilginin verilmemesi ve doğru evrak tasnifinin gerektiği gibi yapılmamasıdır. Yazımızın devamında İngiltere vize başvurusuna dair işlem detaylarına erişebilirsiniz.

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır?

“İngiltere vizesi nasıl alınır?” sorusu, İngiltere seyahatinden önce başvuru sahiplerinin internet aramalarında yanıtını en çok aradıkları sorulardan biridir. İngiltere vize başvurusu yine belirtmek gerekir ki işlem yapılacak kategori kapsamında değişkenlik gösterecektir. Ayrıca, kişinin mesleki, ailevi, mali durumu ve yaşı da başvuru dosyasının hazırlanma aşamasında dikkate alınması gereken değişenlerdir.

İngiltere Vize Türleri

Seyahat sebebine göre uygulamaya alınmış İngiltere vize türleri belli şartların sağlanması halinde başvuru sahibi adına tanımlanmaktadır. Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken odak nokta seyahat sebebini karşılayan vize türünde başvuru yaptığınızdan emin olmaktır. İngiltere vize türleri şu şekilde sınıflandırılmıştır.

İngiltere Ticari Vize

İngiltere Turistik Vize

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

Transit Vize

Tıbbi Tedavi amaçlı İngiltere Vizesi

İngiltere Eğitim Vizesi

Tier 4 Genel Öğrenci ve Tier 4 Çocuk Öğrenci için İngiltere Vizesi

Evlilik veya yasal eş tescili amaçlı İngiltere Vizesi

İngiltere Çalışma Vizeleri Tier 1 - Tier 2 - Tier 5

Özel Ev Hizmetlileri ve Çalışanlar için İngiltere Vizesi

Yukarıda sıraladığımız İngiltere vize türleri kapsamında başvuru yapılacaksa kategoriye bağlı şartlar ayrıca gözden geçirilmelidir.

İngiltere Vize Başvurusu

İngiltere’ye seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (bordo), Hizmet (gri) ve Hususi (yeşil) Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ülkeye giriş için İngiltere vize başvurusu işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır. Diplomatik Pasaport sahibi Türk vatandaşları ise 180 gün içinde 90 günü geçmeyecek seyahatlerinde vize işlemlerinden muaftır.

İngiltere üzerinden diğer ülkelere seyahat edecek kişiler ise 24 saat içerisinde İngiltere’den ayrılacaksa transit vize işlemlerinden muaf tutulmaktadır. Ancak kişinin geçiş yapacağı diğer ülke ile ilgili vizesinin olması şarttır.

Ayrıca, İrlanda’ya İngiltere vizesi ile giriş yapılamaz. Geçiş ancak İngiltere’den geçerli vize ile mümkündür. İngiltere vize başvurusu kapsamında en önemli işlem ise evrakların hazırlanmasıdır.

İngiltere Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İngiltere vizesi için gerekli evraklar seyahat edecek kişinin seyahat sebebine, süresine, mali durumuna ve benzeri kişiye göre değişen özelliklere göre farklılaşabilir. Birleşik Krallık Büyükelçiliği ve konsoloslukları alternatif evrak ya da ek bilgi talebinde bulunabilir. İngiltere vizesi için genel evraklar ise şu şekildedir;

Seyahatten sonra en az 6 ay geçerliliği olan pasaport varsa eski pasaportlar

İngiltere vizesi başvuru formu

1 Adet arka fonu beyaz ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş biyometrik fotoğraf

Otel, uçak (ya da diğer ulaşım araçlarına dair bilet) rezervasyonları

Bankanızdan alınan şahsınıza ait son 3 aylık banka hesap dökümü (ticari vize başvurularında firmaya dair banka hesap dökümü de talep edilmektedir.) Başvuru yapmadan kısa süre önce yüklü miktarlarda para transferi yapılmamalıdır.

Tapu, Araç Ruhsatı gibi mali durumu özetleyen evraklar

Ticari ya da aile ziyareti kapsamında İngiltere vizesi başvurusu yapılacak ise davetiye

18 Yaşını doldurulmamış kişilerden anne ve babadan alınan muvafakat name (İngilizce tercümesi yapılmış)

Kimlik Fotokopisi

Nüfus Kayıt Örneği (barkodlu)

Vize Ücretinin ödendiğini gösteren dekont

Vize talep dilekçesi

Yukarıda sıraladığımız evraklar her başvuru için talep edilen genel belgelerdir. İngiltere Konsolosluğu başvuru sahibinden kişisel özelliklerine göre evrak isteyebilir. Seyahatinizin sebebi, süresi de etkendir. Özellikle, İngiltere vizesi başvurusu dosyasının hazırlanma aşamasında profesyonel destek almanız işinizi kolaylaştıracaktır. İngiltere vizesi için gerekli evraklar konusunda Birleşik Krallık Büyükelçiliği resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Profesyonel destek için ise bir danışmanlık firması ile anlaşarak işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

İngiltere Vize Ücreti Ne Kadar?

Vize ücretlerine dair detaylar da yine seyahat süresi, sebebi gibi değişenlerle hesaplanır. Ayrıca ülkeye vize verilen süre zarfında kaç gere giriş/çıkış yapılacağı da ücret hesaplanırken dikkate alınır. Bu nedenle “İngiltere Vize Ücreti Ne Kadar?” sorusu başvuru sahibinin seyahat niteliği bilinmeden cevaplanamayacaktır.

İngiltere Turistik Vize Ücreti 2023 yılı için tek girişli ve kısa dönem olması halinde 130 Dolar üzerinden işlem görmektedir. Bu ücret İngiltere Konsolosluk harç ücreti kapsamında alınır. Dosyanızı Konsolosluk yetkililerine teslim etmekle sorumlu vize işlem merkezi ücreti haricen alınır. Eğer farklı bir acenteden danışmanlık hizmeti alıyorsanız bu da ayrı bir kalem olarak değerlendirilmelidir. Konsolosluk tarafından talep edilen vize harç ücreti vize başvuru reddi ya da seyahat iptali söz konusu ise iade edilmez.

İngiltere Turist Vizesi

Türkiye genelinde en fazla başvuru yapılan vize türleri ise İngiltere turist vizesi ve İngiltere çalışma vizesidir bu vize türlerini de kısaca özetleyelim.

İngiltere turistik vize İngiltere’yi kısa süreli ziyaret edeceklerin alması gereken vize türüdür. Turist vizesi öncelikli olarak 6 aylık olarak verilir. İngiltere turistik vize ile başvuru sahibi ülkede 1 yıl içerisinde toplamda 180 gün ikamet edebilir. Verilen vize süresinin 2 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl olması durumunda da bu şart geçerlidir.

Vize süresiyle orantılı olarak 1 yıl içerisinde toplam 6 ay ülkede konaklama hakkınız olur. İngiltere Konsolosluğu kısa süreli İngiltere ziyaretçi vize başvurularını günümüz şartlarında ortalama 1 ay içerisinde sonuçlandırmaktadır. Bu nedenle seyahatinizden en az 2 ay öncesinden başvuru yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

İngiltere İçin Alınabilecek En Kolay Vize

İngiltere için alınabilecek en kolay vize türleri İngiltere turist vizesi ve İngiltere aile ziyareti vizesidir. Elbette bu durum seyahat sebebinizi karşılayan evrakların dosyada bulunmasıyla doğru orantılıdır.

İngiltere vizesi başvuru sürecinin değerlendirme aşamasının daha kısa sürmesini istiyorsanız bunun için farklı uygulamalar da mevcut. Sunulan bu ek hizmetler için ek ücret uygulanmaktadır. İngiltere için alınabilecek en kolay vize uygulamaları hakkında da kısaca bilgi verelim.

Alınan randevu tarih ve saati başvuru sahibi için uygun değilse veya daha yakın bir tarih için randevu alınması gerekiyorsa İngiltere VİP vize randevu alınarak tarih veya saat öne çekilebilir. Bu randevuyu alarak başvuru sahibi İngiltere vize randevusuna daha erken bir tarihte katılabilir.

Ayrıca iş insanlarının çoğunlukla talep ettiği hızlı İngiltere vizesi uygulaması da acil seyahatler için tercih edilebilir bir uygulamadır. Bu uygulamalar İngiltere Konsolosluk tarafından tanımlanabilmektedir. Acil İngiltere vizesine ihtiyaç duyduğunuzda, biyometrik randevu tarihinizi beklemek istemediğinizde vize başvuru süreciniz devam ederken pasaportunuzu geri almak istediğinizde Konsolosluk bu kolaylaştırıcı uygulamalarla süreci sizin için kolaylaştırabilmektedir.

İngiltere Çalışma Vizesi

İngiltere'de çalışmak isteyen diğer ülke vatandaşları kısa veya uzun süreli çalışma vizelerinden birine sahip olmalıdır. İngiltere çalışma vizeleri kapsamında başvuru yapmak için süreç hemen hemen diğer vize kategorileri ile aynıdır. Sürekli ve geçici çalışma vizesi olarak sınıflandırılır.

İngiltere Sürekli Çalışma Vizeleri

Tier 2 Vizesi Şirket İçi Transfer

Tier 2 Genel Vize

Tier 2 Sporcu Vizesi

Tier 1 Yatırımcı Vizesi

Tier 1 Girişimci Vizesi

Tier 1 Üniversite Mezunu Girişimci Vizesi

Tier 1 Olağanüstü Yetenek Vizesi

İngiltere Geçici Çalışma Vizesi

Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi - Sanatçılar ve Sporcular

Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi - Hayır İşçisi

Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi - Dini Çalışan

Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi - Resmi Din Görevlisi

Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi - Uluslararası Anlaşma

Ev Hizmetlileri Vizesi

İngiltere Vizesi Alırken En Çok Sorulan Sorular

Vize başvurusunda bulunmadan önce hepimiz belli bir araştırma yapmadan harekete geçmiyoruz. İngiltere vizesi alırken en çok sorulan sorular kapsamında en çok öne çıkanlar şu şekilde;

İngiltere vizesi için randevu nasıl alınır?

İngiltere vize randevuları direkt konsolosluklardan alınmamaktadır. İngiltere Devleti tarafından yetkilendirilen vize işlem merkezleri tarafından randevular oluşturulur. Online sistem üzerinden başvuru formunu doldurduktan ve evrak girişlerini yaptıktan sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Öncelikli Servis Hizmet Bedeli vize reddi durumunda iade edilir mi?

İngiltere vizesi başvurularında vize reddi gibi olası bir durumla karşılaşıldığında gerçekleştirilen diğer ödemelerle birlikte öncelikli servis için yapılan ödemeler de iade edilememektedir. Bu sebeple başvuru dosyasının eksiksiz, doğru evraklarla ve teyit edilebilir bir şekilde hazırlanması gerekir.

Biyometrik Tarama İşlemi Nasıl Yapılır?

İngiltere’ye seyahat edecek kişiler, vize işlemleri esnasında biyometrik veri ibraz etmek zorundadır. Randevu günü sunulacak biyometrik verilerin sağlıklı olması için parmak izi verecek başvuru sahiplerinim parmaklarında kesik, yara ve süsleme olmaması gerekir. Fiziki parmak izi veremeyecek durumda olan kişiler ise bu durumlarını tıbbi rapor ile destekledikleri takdirde biyometri işleminden muaf tutulmaktadırlar. Parmak izi 10 parmak genelinde alınır.

İngiltere Vizesi Başvurusunda Danışmanlık Firması Tercih Edilmeli mi?

Yukarıda belirttiğimiz tüm vize işlem adımlarının titizlikle yürütülmesi gerekir. Yazımızın başında da söylediğimiz üzere son derece sert şartlara bağlı ülkelerin vize işlemlerinde ret oranları son derece yüksektir.

Bu nedenle İngiltere Vizesi Başvurusunda Danışmanlık Firması Tercih edilmesini öneriyoruz. Bu konuda da dikkat edilmesi gerekiyor. Kurumsal hizmet veren, kişisel veriler konusunda bir politikası olan acentelerden birini seçmeniz daha sağlıklı olacaktır. Öneride bulunmamız gerekirse bu konuda birçok ülke vize işlemlerini yürüten Vize Merkezi firması acentelerin arasında öne çıkan adres olacaktır. Vize Merkezi ülkelere ayrılmış departmanlarda görev yapan temsilcileri ile İngiltere vizesi başvurularınızın doğru şekilde iletilmesinde destek olacaktır.

Danışmanlık firması ile çalışmanın avantajları da var elbette. Öncelikle sıra beklemiyorsunuz, tüm sürecin stresini yaşamıyorsunuz ve en önemlisi eksik evrak verdim mi endişesini yaşamıyorsunuz.

İngiltere vizesi hakkında tüm süreci size aktarmaya çalıştık. Keyifli seyahatler.