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Netflix'te şifre paylaşmak suç sayılacak

İngiltere'de Netflix şifresi paylaşmanın suç sayılacağı ifade edildi. İngiltere Hükümeti konuyla ilgili korsanlık kılavuzu yayınladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:30
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İngiltere'de Netflix şifresi paylaşımı yapmak suç sayıldı

Netflix'te şifre paylaşmak suç sayılacak
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İngiltere Hükümeti’nin yayınladığı korsanlık kılavuzuyla birlikte artık Netflix'te şifre paylaşmak suç sayılacak.

Kılavuza göre, abonelik ücretini ödemeden TV şovları, filmler ve canlı spor yayınlarını izlemek korsanlığı oluşturdu. Bununla birlikte ise bir sözcü bunu onayladı ve açıklama yaptı. 

“Ceza ve medeni hukukta, amacın bir kullanıcının telif hakkıyla korunan eserlere ödeme yapmadan erişmesine izin vermek olduğu şifre paylaşımı durumunda uygulanabilecek bir dizi hüküm vardır.”

Hükümlerin, sözleşme hükümlerinin ihlali, dolandırıcılık ve ikincil telif hakkı ihlalini içerebileceğini de ekledi. 2017 yılında hızlı büyümenin ortasında olan Netflix, Twitter’da şifre paylaşımını onaylayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında ise “Aşk bir şifreyi paylaşmaktır” dendi..

Netflix, kullanıcılardan evlerinin dışında bir hesap paylaşmak için ek ücret almaya başlayacağını da ifade etti. Ayrıca hizmet şartlarına göre hem Netflix hem de Disney+, kullanıcıların oturum bilgilerini ev dışındaki kişilerle paylamamaları gerektiğini belirtti. Amazon Prime ise yalnızca başka bir ev üyesiyle hesap paylaşmaya izin veriyor.

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