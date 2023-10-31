İngiltere'den skandal karar: Filistinle dayanışma suç sayılacak

İngiltere'de gerçekleştirilen Filistin'e destek mitingleri, Bakan Braverman tarafından 'nefret yürüyüşleri' olarak nitelendirildi.

İngiltere'den skandal karar: Filistinle dayanışma suç sayılacak

Söz konusu çatışmanın ardından Londra'da on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlendiğine değinen Braverman, "Bana göre bu yürüyüşleri tanımlamanın tek bir yolu var, onlar nefret yürüyüşleridir" yorumunda bulundu.

Braverman, İngiliz hükümetinin, gösterilere ilişkin yasaları gözden geçirdiğine işaret ederek, "Geçen yıl protestoları önlemek için yaptığımız gibi yasaları değiştirmeye ihtiyaç duyarsak, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" belirtmişti. Braverman'ın bu açıklamasına rağmen göstericiler, her hafta düzenlenen yürüyüşlere on binlerce Filistin bayrağıyla katılıyor.

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