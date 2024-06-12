İnşaat maliyetlerindeki enflasyon durdurulamıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
İnşaat maliyetlerindeki enflasyon durdurulamıyor

İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,12, yıllık bazda yüzde 71,8 artış gösterdi. İnşaat işçiliğindeki artış ise yüzde 109,73 artış kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan inşaat maliyetleri açıklaması. TÜİK nisan ayına ilişkin inşaat maliyetlerindeki enflasyonu açıkladı.

TÜİK'e göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,12, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 71,8'lik artış gösterdi. yükseldi.

İnşaat malzemesindeki enflasyon yüzde 2,71 oldu. İşçilik endeksi ise yüzde 0,99 artış gösterdi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi de yüzde 109,73'lük büyük bir artış yaşandı.

Bina inşaatı maliyetindeki enflasyon aylık bazda yüzde 2,14'lük bir artış gösterdi. Maliyetlerin yıllık bazdaki artışı 70,5 oldu.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 2,05, yıllık bazda 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 2,52, işçilik endeksinde yüzde 1,01 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 63,94, işçilik endeksinde yüzde 111,96 yükseliş kayıtlara geçti.

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