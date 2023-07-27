İnsan olmayan canlılar bulundu. ABD'nin UFO oturumunda açıklandı

ABD’de basınında yer alan haberlere göre, ABD Kongresi’nde UFO ve UAP’lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi açıklamalarda bulundu.

ABD’de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette “tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu” söyledi.

ORGANİK CANLI BİLEŞENLERİ BULUNDU

Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek Grusch, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü. Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP’lerden “insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri” çıktığını iddia edildi.

BOZULMUŞ UZAYLI ARAÇLARI TESPİT EDİLDİ

Grusch, ABD’nin “sağlam ve kısmen bozulmamış” uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını belirtti. Kongre’de tanıklara görev sürelerinde karşılaştıkları tanımlanamayan olgulara dair gözlemlerinin anlatılması istenmesinin ardından ABD Donanması’nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves de UAP’leri “şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpe” benzetti.

Graves, bu olaylarla karşılaşmanın “nadir olmadığını” vurgularken, UAP’lerin başka ülkelere ait insansız hava araçlarının olması durumunda bunun acil bir ulusal güvenlik sorunu haline dönüşeceğini kaydetti.

Üçüncü tanık eski donanma komutanı David Fravor da 2004’te Kaliforniya’da başka bir pilot ile beraber “denizin üzerinde süzülen oval şekilli bir nesneyi” gördüğünü belirtti.

Fravor, bir dakikadan kısa bir süre sonra gizemli cismin en son gördüğü yerden çok daha uzakta tekrar ortaya çıktığını anlattı.