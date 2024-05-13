İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor

İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor
Kaynak: Haber Merkezi
İnsanoğlu yapay zeka ve robotların hayatımıza giriş yapmasının ardından birçok sektörde tercih ediyor. Bin 500’den fazla Amerikalı ile yapılan araştırma sonuçları ortaya dikkat çekici sonuçları çıkardı.
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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 1

Konu chatbot olduğunda insanların hayvan yüzlü avatarlar yerine insanımsı avatarları tercih ettikleri ortaya çıktı.

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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 2

Yapılan bir çalışma kapsamında katılımcılara yapay zeka sohbet robotunun iki farklı versiyonu tanıtıldı. Birisinde insanımsı robot görünümü diğeri ise kaplana benziyordu. Katılımcılardan bu avatarları kullanarak metin düzeltmeleri için kullanma olasılıklarını değerlendirmeleri talep edildi.

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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 3

Değerlendirme sonucunda insanımsı robot puanlamada 68 puan alırken kaplan ise 55 puan alabildi.

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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 4

Araştırmacılar bu konu hakkında hayvan görünümlü yapay zeka tarafından sunulduğunda bu hizmetlerin tüketiciler tarafından benimseme oranının daha da az olduğunun ortaya çıktığını belirledi.

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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 5

Araştırmacılar bu duruma neden olan faktörün insanların geleneksel olarak insanlar ile ilişkilendirilen görevler için insanımsı robotları tercih ettikleri sonucuna vardılar. Hayvanların doğal yetenek ile ilişkilendirilecek görevler için hayvan gibi görünen avatarları tercih ettikleri ortaya çıkarken ayrıca keyif aldıkları görevlerde de aynı senaryonun bu durum için de geçerli olduğunu bildirildi.

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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 6

Konu hakkında internette yapılan araştırma sonuçlarında ise insanların daha empatik görünüm, daha doğal etkileşim, daha iyi algılanan güvenirlilik ve daha iyi bir iletişim için bu şekilde davrandıkları sonucu yer aldı.

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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 7
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İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor 8
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