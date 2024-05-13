İnsanlar hayvanlar yerine robotları tercih ediyor

Araştırmacılar bu duruma neden olan faktörün insanların geleneksel olarak insanlar ile ilişkilendirilen görevler için insanımsı robotları tercih ettikleri sonucuna vardılar. Hayvanların doğal yetenek ile ilişkilendirilecek görevler için hayvan gibi görünen avatarları tercih ettikleri ortaya çıkarken ayrıca keyif aldıkları görevlerde de aynı senaryonun bu durum için de geçerli olduğunu bildirildi.