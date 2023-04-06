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İnsanlar mutsuzluğu depresyon olarak mı algılıyor

Psikoterapist Mutluhan İzmir, antidepresanlardan uzak bir hayat yaşamak için yapılması gerekenleri açıkladı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:30
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İnsanlar mutsuzluğu depresyon olarak algılıyor

İnsanlar mutsuzluğu depresyon olarak mı algılıyor
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Meslek hayatı boyunca, uzun süreli antidepresan kullanımının insanlar üzerindeki etkilerini gözlemleyen Psikoterapist Mutluhan İzmir Depresyon denen yeni bir hastalık yaratıp, insanların yaşadığı tüm olumsuz duyguları bu hastalığın içine koyduğunu belirtti.

İzmir, “İnsanlarda, üzüntü, karamsarlık, takıntı, saplantı, kaygı, endişe gibi normal sayılan duyguların yaşamımızdan izole edilmesi gerektiği gibi bir algı var. Bu duyguları yaşayan insanlar kendilerinde bir hastalık olduğunu düşünüyor. Hayatındaki bazı terslikler sonucu mutsuz olan kişiler antidepresan yerine psikoeğitim, psikoterapi ve kaygı giderici ilaçlara yönlendirilmeli. Bu kişilere daha iyi uyuması, beslenmesi ve spor yapması için önerilerde bulunulmalı”şeklinde konuştu.

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