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Cam kurbağaların sırrı çözüldü: İnsanlarda kan pıhtılaşması sorununa son verebilir

Bilim insanları, cam kurbağalarının pıhtılardan olumsuz etkilenmeden vücutlarında kan toplayabildiğini ve böylece saydamlaşabildiklerini ortaya koydu. Cam kurbağalarının insanlarda kan pıhtılaşması sorununu anlamak için bir ipucu olabileceğine işaret edildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 02:55
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İnsanlarda kan pıhtılaşması sorununa son verebilir. Cam kurbağaların sırrı çözüldü

Cam kurbağaların sırrı çözüldü: İnsanlarda kan pıhtılaşması sorununa son verebilir
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New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırmacı Jesse Delia ve ABD'deki Duke Üniversitesi’nden Carlos Taboada, aktif ve uyur durumdaki hayvanlara farklı dalga boylarında ışık vererek, günlerini tropik bölgelerde uyuyarak geçiren cam kurbağalarının karaciğerlerinde kan toplayabildiğini keşfetti.

AA'nın BBC’den aktardığı habere göre; araştırmacılar, böylece kurbağaların karaciğerinin boyutunun neredeyse iki katına çıkarak saydamlaşabildiklerini belirtti.

“CAM KURBAĞALARI TERS ÇEVİRİRSENİZ, KALBİN ÖYLECE ATTIĞINI İZLEYEBİLİRSİNİZ"

Kurbağaların bir şekilde alyuvarların yüzde 89'unu karaciğerde toplayıp kan dolaşımından çıkardığını kaydeden Delia, bu durumun büyük bir pıhtıya sebep olmadan dolaşımın devam ettiğini anlattı.

Delia, “Cam kurbağaları ters çevirirseniz, kalbin öylece attığını izleyebilirsiniz. Deri ve kastan ötesini görebilirsiniz, karın boşluğunun çoğu gerçekten saydamdır.” dedi.

Araştırmada kurbağaların, geceleri avlanmak ya da çiftleşmek için aktif hale geldiğinde alyuvarları tekrar dolaşıma soktuğu ve karaciğerini eski haline döndürdüğü aktarıldı.

YIRTICI HAYVANLARIN DİKKATİNDEN KAÇMAK İÇİN KENDİLERİNİ YÜZDE 61 SAYDAMLAŞTIRIYORLAR

Cam kurbağalarının yaralanmaları gibi gerekli durumlarda kanlarını pıhtılaştırabildiğini kaydeden Taboada, böyle bir olayı cam kurbağanın “süper gücü” olarak yorumladı.

Yırtıcı hayvanların dikkatinden kaçmak için kendilerini yüzde 61 oranında saydamlaştıran cam kurbağalarının insanlarda kan pıhtılaşması sorununu anlamak için bir ipucu olabileceği belirtildi.

Ancak araştırmacılar, bu bilgiyi insan tıbbında pratik uygulamaya aktarmanın onlarca yıl sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Araştırma, bilim dergisi Science'ta yayımlandı.

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