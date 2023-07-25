Instagram'a beklenen özellik geldi: Sadece yakın arkadaşlarınız görebilecek

Instagram hikayelerde paylaşılan bazı gönderiler kullanıcının tercihine göre "yakın arkadaşlar" seçeneğiyle sadece belirli kişilerle paylaşılabiliyordu. Artık gönderiler yani postların da sadece yakın arkadaşlarla paylaşılabileceği ortaya çıktı.