Instagram'a beklenen özellik geldi: Sadece yakın arkadaşlarınız görebilecek

Editör: Murat ÖZTÜRK
Dünya genelinde sevilerek kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'a yeni bir özellik daha eklendiği ortaya çıktı.
Yalnızca hikaye paylaşımları için kullanılan "yakın arkadaşlar" özelliğinin artık sadece hikayeyle sınırlı kalmadığı aktarıldı.
Gönderi paylaşımları için de gelen özelliğe dair bir bilgi paylaşıldı. Instagram'ın yeni özelliği kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Yeni eklenen özelliğe göre artık kullanıcılar gönderilerini yalnızca seçtikleri yakın arkadaşları ile paylaşabilecek.
Özelliğe dair bir de ekran görüntüsü paylaşıldı.
İŞTE YENİ ÖZELLİĞİN GÖRÜNÜMÜ