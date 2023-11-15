Instagram'da ana sayfayı artık bambaşka göreceksiniz. Yeni özellik kullanıma girdi

Sosyal medya platformu Instagram, takipçileri için yeni bir özelliği aktif hale getirdi. Instagram'ın bu yeni özelliği, gizlilik konusunda birçok kişinin hayatını kolaylaştıracak.

Instagram'da ana sayfayı artık bambaşka göreceksiniz. Yeni özellik kullanıma girdi

Kullanıcılarına her geçen gün yeni özellikler sunan Instagram, bu özelliklere bir yenisini ekledi. Özellik, Reels ve gönderileri sık paylaşanlar için çok kullanışlı olacak.

Webrazzi'de yer alan habere göre platform, şimdiye kadar sadece "Yakın Arkadaşlar" özelliğini gönderi ve Reels'lar için de aktifleştirdi. Böylelikle, kullanıcıların paylaştığı hikayeleri, sadece görmesini istediği kişiler görüntüleyebilecek.

ANA SAYFADA YEŞİL YILDIZ GÖRÜLECEK

Tıpkı 'Hikayeler' özelliğinde olduğu gibi takipçiler, yakın arkadaşlarınız özelliğinde, hesaplarının yanında yeşil bir yıldız görecek. Bir arkadaşınız, sizi yakın arkadaşlarınıza dahil ettiğinde bunu anlayabileceksiniz.

NASIL PAYLAŞIM YAPILACAK?

Uygulamada, bir gönderiyi veya Reels'ı yalnızca yakın arkadaşlarınızla paylaşmak için gönderiyi paylaşmak üzereyken görünen 'Audience' seçeneğinden 'Close Friends' (Yakın Arkadaşlar) kısmını seçmeniz yeterli olacak.

2018'DE KULLANIMA SUNULMUŞTU

Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliği ilk olarak 2018 yılında kullanıma sunulmuştu. Bu özellik, kullanıcıların tüm takipçilerinin görmesini istemeyebilecekleri içerikleri paylaşmaları için faydalı olmuştu. Instagram'ın yeni özelliği bu anlamda gizlilik konusunda birçok kişinin hayatını kolaylaştıracak.

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