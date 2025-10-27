Instagram'ın yeni özelliğini Story ( Hikayeler) kısmında kullanıma sunacak. Yapay zeka ile yeni bir deneyim sunacak olan özellik sayesinde fotoğraflar ve videolar metinle yeniden tasarlıyor.

HİKAYELER İÇİN YENİ BİR STİL

Instagram, yapay zeka destekli Restyle özelliği aracını kullanıcısıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu özellik, kullanıcıların Meta AI kullanarak hem fotoğraflarını hem de videolarını metin komutlarıyla düzenlemesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar, Instagram hikayelerinde paylaşmak için bir fotoğraf veya video seçimi yaptıktan sonra ekranın üst kısmında yeni bir “Restyle” (Yeniden Stille) düğmesi görecek. Bu düğme, Meta AI destekli düzenleme arayüzünü açacak.