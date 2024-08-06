Instagram’ın BTK’ya yaptığı savunma ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Instagram’ın BTK’ya yaptığı savunma ortaya çıktı

BTK ile görüşen Instagram yetkililerin yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı. İşte detaylar…

Türkiye'de 2 Ağustos'ta BTK kararıyla Instagram'a getirilen erişim engeli, üçüncü gününde tartışmalara neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5 Ağustos’ta META yetkilileriyle bir araya geldi. Uraloğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Bakan Uraloğlu'na, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK yetkilileri de eşlik etti. Görüşmede, META'ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içerikler hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajlarının da gündeme geldiği öğrenildi.

Milliyet’ten Meltem Güneş'in haberine göre, META yetkilileri, ABD’nin Hamas’ı terör örgütü olarak tanıdığını ve bu nedenle paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.

Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da aynı şekilde engellenmesini istedi. META, PKK konusunda bu talebe olumlu yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından paylaştığı taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlendiğini bildirdi. Altun'un bu açıklamasının hemen ardından, 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00 itibarıyla BTK, Instagram'a erişim engeli getirdi.

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