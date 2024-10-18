Instagram'ın en önemli özelliği kaldırılacak! Yeni güvenlik önlemleri alınacak

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram'ın en önemli özelliği kaldırılacak! Yeni güvenlik önlemleri alınacak

Instagram birden fazla getireceği yeni özelliği dikkat çekti. Bu kapsamda o özellik tamamen kaldırılacak.

Instagram, yeni aldığı güvenlik önlemleriyle kullanıcıların gizliliğini koruma ve cinsel şantaj dolandırıcılığıyla mücadele etmeyi hedefliyor. Sosyal medya platformu, özellikle genç kullanıcılar için tehlike oluşturan bu tür dolandırıcılıkları önlemek amacıyla büyük değişiklikler için düğmeye bastı.

En dikkat çeken güncelleme ise hikâyelerde paylaşılan içeriklerin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen bir özelliğin devreye sokulması oldu.

Bu sayede kaybolan hikâyelerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi zor hale gelecek. Böylece kullanıcı gizliliği de artmış olacak.

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COĞRAFİ KONUM UYARILARI OLACAK

Instagram ayrıca, şüpheli hesapların takipçi listelerine ve etiketlenmiş fotoğraflarına erişimini kısıtlayarak dolandırıcıların hedef alabilecekleri kişilere ulaşma olasılığını azaltmayı sağlayacak özellik üzerinde çalışıyor.

Güvenlik konusunda birçok adım adan Instagram'ın aldığı bir diğer önemli önlem ise coğrafi konum uyarıları olacak. Bu uyarılar, kullanıcıların sohbet ettiği kişilerin başka bir ülkeden olup olmadığını bildirecek ve böylece dolandırıcıların kurduğu tuzaklara düşme riskinin azalması bekleniyor.

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18 YAŞ ALTINA YENİ ÖNLEM

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için de özel güvenlik önlemleri alacak. "Genç Hesapları" adı verilen bu yeni hesap türü, cinsel içeriklere karşı daha sıkı kısıtlamalar ve ek güvenlik tedbirleri sunacak.

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