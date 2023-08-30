İnsülin direncine karşı beslenme yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

İnsülin direncine karşı uzmanı, “Öğün sayısını azalt, öğün arasını uzat” diyerek tavsiyelerde bulundu.

İnsülin direncine karşı beslenme yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Naim Arıoğlu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ruken Kuzu, insülin direncine karşı yiyeceklerin belli saatler arasında tüketilmesi esasına dayanan “aralıklı oruç” modelini önerisinde bulundu.

İnsülin direnci dünyada ve Türkiye’de önemli ve yaygın bir sağlık sorunu haline gelirken, diyetisyen Ruken Kuzu, sık aralıklarla yemek yemenin insülin hormonunu fazla uyaracağını, fazla salgılanan insülinin de kan şekerinde belli dalgalanmalara yol açacağını dile getirdi.

Kuzu, “Sık sık bir şeyler yemek insülin hormonunu gereğinden fazla uyaracağı için insülin direnci sorunu yaşayanlar öğün sayısını azaltmalı ve aralıklı orucu benimsemeli” sözlerini kullandı.

Kuzu, “İnsülin direnci, kanda açlık kan şekeri ile insülin değerinin çarpılıp 405’e bölünmesiyle elde edilen değerin 2.5 ve üstünde olması ile açıklanır. Sabah aç uyanma ve gece sık sık acıkma hissi, kronik yorgunluk ve yemek sonrası uyuma isteği, karın ve bel bölgesinde yağlanma, ağız kuruluğu ve idrara sık çıkma, şeker tüketimi ve sonrasında ishal durumu, tatlı aşerme gibi semptomlar insülin direnci habercisi olabilir” ifadelerini kullandı.

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

Aynı zamanda metabolik sendrom olarak bilinen insülin direnci, insan vücudunun kaslarında, yağında ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glukozu kullanamadığı durumdur.

Pankreas, kanda artan glukoz seviyelerini telafi etmek ve hücrelerde oluşan direnci kırmak için sürekli daha fazla insülin üretir. Bu da zamanla kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur.

Ortalamada her üç insandan birisini etkilediği görülen insülin direnci sendromu obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet gibi tıbbi sorunlara yol açabilir.

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