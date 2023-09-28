Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı

İtalya Serie A'da Inter kendi sahasında Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu. Napoli ise Udinese'yi farklı yendi.

KAYNAK: AA
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Inter, Sassuolo'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Sassuolo, 51. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Inter, bu mağlubiyete rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.

Son şampiyon Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk ettiği Udinese'yi 19. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 39. dakikada Victor Osimhen, 74. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 81. dakikada Giovanni Simeone'nin fileleri sarsmasıyla 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü, 80. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

Bu sonuçla 11 puanlı Napoli, averaj ve maç fazlasıyla 5'inciliğe çıktı. 3 puanlı Udinese de 18'inci sırada yer aldı.
(AA)

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