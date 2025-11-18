Dünya genelinde milyarlarca insanın günlük yaşamının vazgeçilmezi haline gelen internet ve dijital cihazlar, bilimsel çevrelerce geleceğin en büyük sağlık tehdidi olarak nitelendirildi.

Yapılan son araştırmalar ve önde gelen yabancı uzmanların değerlendirmeleri, kontrolsüz dijital kullanımın, fizyolojik ve psikolojik hasarları bakımından, yüzyılın en yıkıcı hastalıklarından biri olmaya yaklaştığını gözler önüne serdi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: DOPAMİN SİSTEMİ VURGUSU

ABD'nin önde gelen nörologlarından Dr. Anna Lembke, yayımlanan son makalelerinde, internet ve sosyal medya platformlarının, beynin ödül mekanizması olan dopamin sistemi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dr. Lembke, bu platformların sürekli ve hızlı ödül döngüsü sunduğunu ve bunun, kimyasal madde bağımlılığına benzer bir nörobiyolojik yol izlediğini ifade etti. Lembke, bu durumun, bireyleri gerçek hayattaki etkinliklerden haz alamaz hale getiren bir 'dopamin açığına' sürüklediğini belirtti.

BİLİMSEL BULGULAR: FİZİKSEL SAĞLIK TEHLİKEDE

Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'nden Psikiyatri Profesörü Dr. Kim Jee-Hyun, yıllardır yürüttüğü çalışmalarda, özellikle genç nüfusta görülen aşırı internet kullanımının, sadece ruh sağlığı değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da derinden etkilediğini tespit etti.

Dr. Jee-Hyun, bu bağımlılığın uykusuzluk, görme bozuklukları, kronik sırt ve boyun ağrıları gibi somatik şikayetleri artırdığını kaydetti. Ayrıca, hareketsizliğe bağlı metabolik sendrom ve obezite riskini ciddi oranda yükselttiğini gözlemledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GÜNDEMİNDE

Avrupa Dijital Sağlık Enstitüsü (EDHI) Başkanı Prof. Dr. Stephan Meyer, son Viyana konferansında yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu durumu yakından izlediğini dile getirdi.

Prof. Meyer, DSÖ’nün, "Oyun Bozukluğu" (Gaming Disorder) tanımını resmîleştirmesinin ardından, "Genel İnternet Bağımlılığı" (IAD) tanımının da uluslararası hastalık sınıflandırmasına (ICD) dahil edilmesi için bilimsel zemin hazırlandığını ifade etti.

Meyer, bu adımın, gelecekteki halk sağlığı stratejilerini kökten değiştirecek bir gelişme olacağının altını çizdi.

TOPLUMSAL ÇÖZÜLME ENDİŞESİ

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nden Sosyolog Dr. Eleanor Vance ise, internet bağımlılığının toplumsal boyuttaki sonuçlarına odaklandı.

Dr. Vance, dijital cihazlara aşırı bağlılığın, bireyler arası yüz yüze iletişimi zayıflattığını, empati ve duygusal zekâ gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti. Uzman, bu eğilimin devam etmesi halinde, gelecekte daha yalnız, daha içe dönük ve toplumsal işbirliği becerisi düşük nesiller ortaya çıkacağı endişesini dile getirdi.

Dijital dünyanın sunduğu sayısız faydaya rağmen, uzmanlar, bireylerin kendi dijital kullanım alışkanlıklarını acilen gözden geçirmeleri gerektiği konusunda sert bir uyarıda bulundu.