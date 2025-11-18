Bugün öğlen saatlerinden itibaren aralarında sosyal X gibi sosyal medya uygulamaları ve haber sitelerinin de olduğu çok sayıda site ve platforma erişim sağlanamıyor. Çok sayıda kullanıcı sitelere erişim sorunu nedeniyle internetin çöküp çökmediğini merak ediyor.

İnternetteki erişim sorununun nedeninin Cloudflare altyapısının çökmesi olduğu öğrenildi. Sorunun global olduğu belirtilirken şirketten açıklama geldi. Cloudflare yaptığı açıklamada sorunun kaynağının araştırıldığı ve gerekli açıklamanın daha sonra yapılacağı kaydedildi.

İnternetteki erişim sorunlarını raporlayan Down Detector’da yer alan verilere göre Cloudflare’da ciddi bir sorun görülüyor.

Cloudflare’ın genellikle erişim sorunlarını 30 dakika ile 3 saat aralığında giderdiği öğrenildi.

Globalde en çok etkilenen platformlar arasında X, Spotify, ve Amazon gibi dev platformlar ile çok sayıda haber sitesi de bulunuyor.

Kullanıcılar, erişim sorunu yaşanan sitelere girmeye çalışırken Cloudflare kaynaklı hata mesajlarıyla karşılaştı. Sorun yaşayan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Hollanda, ABD, Sri Lanka, Nepal, Uruguay ve Brezilya’nın da yer aldığı kaydedildi.

CLOUDFLARE DESTEK PORTALI DA ETKİLENDİ

Cloudflare'in destek portalında da sorunlar yaşanıyor; bu da müşterilerin destek taleplerini görüntülerken veya yanıtlarken hatalarla karşılaşması anlamına geliyor.

Ağda şu ifadeler yer aldı: "Müşteri sorularına verilen yanıtlar etkilenmeyecek ve müşteriler hâlâ bize Cloudflare Panosu üzerinden canlı sohbet (İşletme ve Kurumsal) veya acil durum telefon hattı (Kurumsal) aracılığıyla ulaşabilirler.

"Bu sorunun tam etkisini anlamak ve hafifletmek için üçüncü taraf sağlayıcımızla birlikte çalışıyoruz. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız."

CLOUDFLARE NEDİR?

Cloudflare, günümüzün çevrimiçi deneyimlerini destekleyen temel teknolojilerin çoğunu sunan bir internet altyapısıdır. Bunlara, örneğin web sitelerini siber saldırılardan koruyan ve yoğun trafikte bile çevrimiçi kalmalarını sağlayan araçlar da dahildir.