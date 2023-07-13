İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı

2025 yılında ortaya çıkacak olan ve Dünya’yı etkileyecek güçlü bir güneş fırtınasının Dünya'yı vuracağı ve bunun da bir "internet kıyametini" tetikleyebileceğini duyurdu.

Güneş'in 2025 yılında döngüsünün zirvesine ulaşacak olması olarak açıklandı.

İNTERNET KULLANIMI BİTECEK

Güneş fırtınasının dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlarda ciddi bozulmalara ve hatta elektrik kesintilerine neden olabileceği ifade edildi. Uzmanlar, güneş döngüsünün sona ermesinin ardından güçlü bir manyetik fırtınanın Dünya'yı vuracağını ve alıştığımız şekliyle internetin sona erebileceğini belirtildi.

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; Kayıtların başladığı 1755 yılından bu yana döngü değişimi 25 kez gerçekleştiği için bu durum olağandışı olmasa da, uzmanlar mevcut döngünün "çok daha hızlı hale gelmesi" nedeniyle paniğe kapılmış durumda. Zira uzmanlar daha önce tahmin edilenden daha fazla güneş lekesi ve patlaması gördüklerine dikkat çekiyorlar.

NASA ise internetin sonunun 2025 yılındaki bir güneş fırtınasından kaynaklanma olasılığı hakkında henüz bir yorum yapmadı.