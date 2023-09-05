İnternetten video izledi iş kadını oldu

Kırşehir'de, internetten hobi olarak başladığı video izleme merakı meslek haline gelen kadın iş hayatına atılarak, Türkiye'deki 20 firmadan bir tanesi oldu.

KAYNAK: İHA
İnternetten video izledi iş kadını oldu

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet tarihinin ilk Külliye Projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı'nda yurtdışından getirdiği iplerle halı dokumacılığı yapan Melek Boynueğri Kürkçü, oniks taşından özel objeler ve takımlar setler üretiyor.

Kürkçü, kesme, oyma, cilalama ve şekillendirme gibi işlemlerin yanı sıra makine desteği kullanarak halı dokuyor. Halı dokuma sanatının güzelliklerini ortaya çıkaran Kürkçü, internet üzerinden izlediği videolar sonrasında KOSGEB desteği ile yurt dışından makinesini getirip Kırşehir'de bir ilki de başarıp iş hayatına koyuldu.

Kürkçü, "Makineyi getirdikten sonra evimde hobi olarak bu işi yapmaya başladım. Amatör çalışmalarımda güzel sonuçlar elde edince hobimi işe çevirmeye karar verdim. İnternet üzerinden ve mimarları desteği ile çalışıyoruz. Ürünlerin çokluğu değil kişiye özel üretilmesi en önemli başarımız. Yurt içi ve yurtdışı satışlarımız var. Makine ile halı dokuma işlemi, geleneksel el dokuma yöntemine göre avantaj ve dezavantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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