Interpol operasyonu sonuç verdi! 5 yıldır aranıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Interpol operasyonu sonuç verdi! 5 yıldır aranıyordu

Samsun’da 5 yıl önce işlenen bir cinayetin zanlısı Gürcistan’da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli ‘Tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan yargılanacak. Yetkililer, cinayetle ilgili 2 kişinin daha arandığını belirtti.

Atakum ilçesinde 2020 yılında "Uğur Demiröz Suç Grubu" içerisinde yer alıp, Yalçın Cerrah'ın öldürülmesi olayına karışan Talha Öztürk, Gürcistan'daki örgüt liderinin yanına kaçtı. Hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan kırmızı bülten kararı bulunan, 4 suçtan aranan ve 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Talha Öztürk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Interpol aracılığıyla Gürcistan'da yakalandı.

Sınır kapısından teslim alınan Öztürk, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öztürk, cinayete ilişkin ilk kez ifade verecek. Diğer yandan Yalçın Cerrah cinayetine ilişkin 2 şüphelinin daha firari olduğu bildirildi.

Interpol operasyonu sonuç verdi! 5 yıldır aranıyordu

Interpol operasyonu sonuç verdi! 5 yıldır aranıyordu

Interpol operasyonu sonuç verdi! 5 yıldır aranıyordu

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