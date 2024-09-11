İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Mehmet Metiner külliyeden yine kelle istedi

Metiner, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atması sonrası yaptığı açıklamalarla AKP’li isimlerle ters düşen Bulut’u hedef aldı. Metiner, bugünkü köşe yazısında, “İçimizde bizim suretimizden görünen çakma ve sahte Erdoğancılar da “Orduyu yıprattığımız” yalanına sarılarak ülkeyi zararlı bir tartışmanın içine sürüklediler. Bizim safımızda bizim suretimize bürünmüş birilerinin o neo-Kemalistlerden daha azgın bir dille bizi “bölücü, FETÖ’cü!” diye suçlama yoluna gitmesi de asıl bizim teşrih masasına yatırmamız gereken konuların başında geliyor” ifadelerini kullandı.

“MANİDAR OLDUĞU KADAR ÜZÜCÜDÜR DE”

Metiner ayrıca, “Bizi demediklerimiz üzerinden hadsizce ve edepsizce suçlayan o içimizden birilerinin Cumhurbaşkanımız konuştuktan sonra sanki o lafları eden kendileri değilmiş gibi tekrar Cumhurbaşkanının arkasına sığınması da bahsi diğer bir kişilik sorunudur. Reis konuşmadan önce Reis’in arkasına sığınıp şahsımıza o neo-Kemalistlerden bin beter bir hadsizlikle suçlamalarda bulunan birilerinin Reis bizden daha ileri sözler ettiğinde nasıl çark ettiğini görmek manidar olduğu kadar üzücüdür de” diye yazdı.

“AKSİ TAKDİRDE HEZİMET KAÇINILMAZ OLUR”

Erdoğan’ın 15 Temmuz’da bırakıldığı gibi yalnız bırakıldığını belirten Metiner, “Daha manidar ve üzücü olan ise, bize hadsiz ve densiz bir dille saldıran o birilerinin nedense Reis’e o konuşmasından sonra hayâsızca saldıran o neo-Kemalist gürûha çıkıp tek laf etmemeleridir. Reis’in kendisine verdiği payeleri tıpkı Reis gibi düşünen ve Reis’in davası için ömür tüketenlere karşı hadsizce kullananların Reis’i o azgın gürûhun saldırıları karşısında yalnız bırakmaları da önemle not edilmelidir. Tıpkı 15 Temmuz’da yalnız bıraktıkları gibi. Orduda temizlik isteyenlerin Külliye’yi, partiyi ve bürokrasiyi de aynı zihnî familyaya mensup olanlardan temizlemeleri şart. Aksi takdirde hezimet kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

YİĞİT BULUT’UN KELLESİNİ İSTEMİŞTİ

AKP’li eski Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teğmenler hakkında yaptığı açıklamayı fırsat bilerek önceki günlerde tartışma yaşadığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un Külliye’den temizlenmesini istemişti.

YİĞİT BULUT’U HEDEF ALMIŞTI

Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X’den Erdoğan’ın teğmenler hakkında söylediği sözleri paylaşarak şu sözlerle Yiğit Bulut’u hedef almıştı:

“Sen ne yiğit adamsın!

İşte bu!

Reis bu!

Reis’imiz bu bizim! Milletin seçilmiş iradesine kılış çekenlerin ordudan temizlenmesi şart! Onlara arka çıkan, onları savunmak adına ömrünü davasına adamış bizlere hayasızca saldıran, parmak sallayanın Külliye’den temizlenmesi şart!”

“ÖMER ÇELİK NE DERSE ODUR”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise Ömer Çelik'e destek vererek, "‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!'' dedi.

“SİZ BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin yemini için "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Çalışmamızı yapıyoruz, birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrası ise Bulut şu paylaşımda bulundu:

"Kendini savunma hakkı olmayanları karıştırmak doğru değil! Mesaj net. Sayın cumhurbaşkanımızın açıklaması son noktayı koydu! Başkomutanın "Ordu milletin gözbebeğidir, birkaç kendini bilmez var onlar da temizlenecek" vurgusu çok önemli. Anlayana, anlamaya çalışsınlar.

Çağdışı kafayla bütün teğmenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan birkaçı iyi okuyun. Başkomutanın "Ordu milletin gözbebeğidir, birkaç kendini bilmez var onlar da temizlenecek" vurgusu çok önemli. Anlayana"