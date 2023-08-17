iPhone 15 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Görenler "farkı bulun" dedi

Bir sosyal medya kullanıcısı iPhone 15 Pro'nun tasarımını paylaştı. Tasarımın bir önceki modelle aynı olduğu iddia edildi.

iPhone 15 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Görenler "farkı bulun" dedi

iPhone 15 Pro'nun merakla beklenen tasarımı bir sosyal medya kullanıcısı yayınlandı.

Cihazın yeni tasarımı ortaya çıktı. Kullanıcının cihazı tek eliyle tutarak aldığı görüntü, cihazın bir önceli model olan 14 Pro ile son derece benzer bir yapıda olduğunu gözler önüne serildi.

iPhone 15 Pro, tasarımsal nicelikleri itibarıyla önceki seriyle son derece benzer bir yapıda olsa da bazı farklılıklar da görülebiliyor.

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Örneğin cihaza kazandırılan yeni titanyum alaşımlı gövde, daha önce kullanılmakta olan paslanmaz çeliğe kıyasla daha hafif bir yapıya sahip olduğundan son derece rahat bir performans sunacağı belirtildi.

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