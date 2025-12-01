Akıllı telefon pazarının en büyük markalarından iPhone, kullanıcıları için yeni özellikler geliştiriyor. Bloomberg’de yer alan habere göre ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone telefonlar için uydu destekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Apple’ın geliştirmek için çalıştığı özelliklerden biri çüncü taraf uygulama geliştiricilerinin iOS'taki uydu çerçevesine erişip kendi uygulamaları için kullanmalarına olanak tanıyor. Ancak bu özellik tüm uygulamalar ve hizmetler için geçerli olmayacak.

Apple’ın uygulamak istediği bir diğer hizmet ise haritaların internet bağlantısı olmadan güncel olarak çalışmasının önünü açıyor. Söz konusu özellik ile harita uygulaması uydu desteği sayesinde çevrimdışı modda da güncel olarak çalışabiliyor.

Apple’ın geliştirmek için çalıştığı bir diğer özellik ise özellikle kurtarma ekiplerinin daha etkili bir şekilde çalışmasına olanak sağlayabilir. Söz konusu özellik ile kullanıcılar uydu üzerinden fotoğraf gönderebilecek. Normal şartlarda Apple’ın uydu üzerinden acil durum hizmeti sadece SMS’ler ile sınırlıydı. Ancak ABD’li teknoloji devi bu alanı genişletmeye çalışıyor.

Öte yandan ABD’li teknoloji devi iPhone telefonların iç mekanlarda da uyduya bağlı kalmaları üzerinde de çalışıyor. Apple'ın mevcut uydu özellikleri, gökyüzünün engelsiz bir şekilde görülebilmesini gerektiriyor. telefonun Uydu üzerinden veri iletebilmesi için iPhone'unuzu bir Uydu'ya doğru tutmanız gerekiyor.

Son olarak Apple, 5G üzerinden Uydu desteği eklemek istiyor. Bir sonraki iPhone'ların, hücre kulelerinin kapsama alanını artırmak için uyduları kullanmasına olanak sağlayacak olan 5G Karasal Olmayan Ağları (NTN) destekleyeceği bildiriliyor.

Apple 2022'de iPhone 14'ü piyasaya sürdüğünde bazı Uydu Üzerinden Acil SOS özelliklerini tanıttı. Uydu üzerinden acil servislere mesaj göndermenize, mesaj gönderip almanıza, konumunuzu güncellemek için Find My uygulamasını kullanmanıza veya yol yardımı mesajı göndermenize olanak tanıyor. Ancak bu özellik Türkiye’de henüz faaliyete geçmedi.