Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" denildi.

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