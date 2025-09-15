Irak'ta 27 milyar dolarlık dev proje: 2028’de üretimi ikiye katlayacak

Irak, Fransız enerji şirketi TotalEnergies önderliğindeki yılda yüz milyonlarca doları bulan büyük ölçekli enerji yatırımının kritik adımlarından birini daha hayata geçirdi. Ratawi sahasında başlatılan projenin ikinci aşaması, ülkenin hem petrol hem gaz hem de elektrik üretimini güçlendirecek uygulamaları içeriyor.

MULTİ-ENERJİ PROJESİ: GGIP’İN ÖZLERİ

“Gas Growth Integrated Project” (GGIP) olarak adlandırılan proje; TotalEnergies’in %45, Basra Oil Company’nin %30, QatarEnergy’in %25 payla katıldığı bir konsorsiyumla hayata geçiriliyor.

Başlıca bileşenleri şöyle: Ratawi petrol sahasının üretimini artırmak, atık haldeki gazı işleyerek elektrik santrallerine kaynak sağlamak, deniz suyunun arıtılarak petrol sahalarında basınç koruyucu olarak kullanılması, ayrıca bölgedeki enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklarla karşılamak.

RATAWİ’DEKİ DEĞİŞİM: ÜRETİM VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR

Projenin ilk aşaması 2023 sonunda başlatılan çalışmayla, Ratawi sahasındaki petrol üretimi günlük 120.000 varil seviyesine taşınacak.

İkinci fazla birlikte bu rakam 2028’de 210.000 varil/gün düzeyine çıkarılacak.

Ayrıca proje sahalarında rutin biçimde yapılan gaz yakımı (flaring) da son bulacak. Bu sayede çevresel etki ve karbon salımı azaltılacak.

DENİZ SUYU ARITMA VE SU KULLANIMI STRATEJİSİ

Irak’ın güney bölgelerinde su kaynakları kıtlığı özellikle tarım ve yerel yaşamı etkiliyor. GGIP kapsamında inşa edilecek Common Seawater Supply Project (CSSP) ile deniz suyu arıtılarak petrol sahalarındaki üretim sürecinde, özellikle de kuyu basıncını korumada tatlı su yerine kullanılacak. Bu, nehirlerden ve yeraltı su kaynaklarından sağlanan tatlı su kullanımını azaltarak bölgedeki su baskısını hafifletmeyi hedefliyor.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI VE BÖLGESEL ETKİLER

Proje bütçesi yaklaşık 27 dolar milyar. Bu yatırımla Irak, hem İran’dan yaptığı enerji (gaz ve elektrik) ithalatını düşürmeyi; hem de yabancı yatırımcıları yeniden çekmeyi amaçlıyor.

Ayrıca projedeki yenilenebilir enerji ayağı, özellikle de güneş enerjisi kapasitesi, yerel elektrik sorunlarını hafifletmede önemli rol oynayacak.

TÜRKİYE İÇİN DOLAYLI YANSIMALAR

Irak’ın enerji üretim kapasitesini artırması, bölgesel enerji piyasalarında arz dengesini etkileyebilir. Türkiye, enerji ithalatında İran ve diğer kaynaklara bağımlı durumda. Böyle büyük çaplı projeler, bölgedeki arz güvenliğini artırabilir; enerji fiyatları ve alternatif kaynak fırsatları açısından bölgesel aktörler için stratejik önem taşıyabilir.

TotalEnergies liderliğindeki GGIP, Ratawi petrol sahasında sadece üretimi artırmakla kalmayacak; doğaya ve yerel kaynaklara daha saygılı bir üretim modeli getirecek. 2028 hedefleri gerçek olursa, Irak’ın enerji haritasında belirleyici bir rol oynayacak bu projeye yakın gelecekte hem bölgesel hem de küresel düzeyde dikkat çekileceği kesin görünüyor.