İran’da 3 kez uzatılmıştı! Bu kez sona erdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İran’da 3 kez uzatılmıştı! Bu kez sona erdi

İran'daki on dördüncü dönem başkanlık seçimlerinin ikinci aşaması, tüm bölgelerde gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

Seçmenler, gün boyunca ülke çapında dağıtılan 59,000'den fazla oy kullanma noktasında tercihlerini belirttiler. Sabah saat sekizde başlayan oy verme süreci, gece yarısında sona erdi. Toplamda 61 milyon 452 bin 321 kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, sandıkların kapanmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme sürecinin sona erdiğini ve şu anda sandık başında olanların oylarının alınmasının ardından sayım işlemlerine geçileceğini duyurdu.

İslami, sonuçların gece yarısı 02.30'dan itibaren açıklanmaya başlayacağını ve kesin sonuçların cumartesi günü öğle saatlerinden önce ilan edileceğini bildirdi. Başlangıçta saat 18.00'de sona ermesi beklenen oy verme süreci, yoğun katılım nedeniyle önce 20.00'ye, sonra 22.00'ye ve nihayetinde 24.00'e kadar uzatıldı. Seçimin bu ikinci turunda, Muhafazakar kanattan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist kanattan Türk asıllı Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarış içinde yer alıyorlar.

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