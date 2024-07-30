İran'ın yeni Cumhurbaşkanı yemin ederek görevine başladı

İran'da 5 Temmuz'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Mesut Pezeşkiyan, yemin ederek ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

İran'da 5 Temmuz'da düzenlenen 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Mesut Pezeşkiyan için yemin töreni düzenlendi.

"KENARA BIRAKILMIŞ FIRSATLARI ARTIK DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Devlet ve toplum arasındaki güveni yeniden tesis edeceklerini kaydeden Pezeşkiyan, 14'üncü dönem hükümetinin ulusal birlik hükümeti olacağını ve halktan aldığı oy ve güvenle hareket edeceğini söyledi. Pezeşkiyan, "Anayasaya ve Dini Liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in vizyonuna bağlı kalarak bölgede ekonomiden kültüre ve teknolojiye kadar İslami ve devrimci kimliğimiz ile bölgenin ilk sırasında yer alan bir ülke olacağız. Ülkenin gençlerine, kadınlarına, farklı etnik gruplarına ulusal fırsat gözüyle bakmalıyız. Memleketin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretebilirler ve bu zamana kadar ülke yönetiminde kenarda bırakılmış bu fırsatları artık değerlendirmeliyiz" dedi.

Konuşmasında dış politikaya dair mesajlar da veren Pezeşkiyan, hükümeti döneminde bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeye önem vereceğini ve bu doğrultuda hareket edeceğini belirterek, "Bölge ülkeleri ortak çıkarlarını kendi aralarındaki rekabet ve gerilimler ile yok etmemelidir. Hükümet olarak güçlü bir bölgesel işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.

"BASKI VE ZORBALIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına değinen Pezeşkiyan, "Gazzeli çocukları öldürenlere silah temin edenler, Müslümanlara insanlık dersi veremezler. Gazze'de kadın ve çocuklar ile savaşan ve onları bombalayan bir rejimin liderinin teşvik edilmesi ve alkışlarla karşılanmasını dünyada hiç kimse kabul edemez" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Benim hükümetim hiçbir şekilde baskı ve zorbalığa teslim olmayacaktır. Şu ana kadarki duruşumuz ve müzakereler, her zaman taahhütlerimize bağlı kaldığımızı göstermiştir. İran milletine karşı baskı ve yaptırımlar sonuç vermemiştir ve bu millet ile gereken saygıyı göstererek konuşmanız gerekir" dedi.

"YAPTIRIMLARI KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

İran dış politikasının ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda küresel ve bölgesel istikrar ve barışı sağlamak üzerine olacağını kaydeden Pezeşkiyan, dünyaya açılmak ve küresel ticarette yer almak istediklerini söyledi. Pezeşkiyan, "Dünyada yeni yükselen güçlü oyuncular ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Doğuda yer alan komşularımız ve Farsça konuşan ülkeler ile işbirliğimizi artıracağız. Batılı ülkeleri gerçekçi olmaya ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki geliştirmeye çağırıyoruz. İran'ın dünya ile ticaretini ve ekonomisini normalleştirmek istiyorum ve İran'a yönelik zalimce yaptırımları kaldırmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

TÜRK KÖKENLİ

İran'da 5 Temmuz'da yapılan 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.