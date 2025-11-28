İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim günü başlatılan soruşturmada, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı. Şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürülerek saç ve kan örneği verdi.

İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE POZİTİF

ATK'da yapılan testlerin ardından 19 kişiden 8’inin sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi. Bu isimler arasında yer alan İrem Derici, test sonucunun kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını belirterek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki savcılığa ifade verdi.

'BENİM DE KAFAM HASTA'

Derici, adliye girişinde açıklama yaparak sürecin rutin bir prosedür olduğunu vurguladı.

Derici dosyayı kapatmaya geldiğini belirterek, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi.

Derici’nin avukatı ise işlemin standart bir uygulama olduğunu, müvekkilinin kollukta verdiği ifadenin savcılıkta tekrar edileceğini söyledi.