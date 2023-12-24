İrfan Kahveci’den çok konuşulacak derbi itirafı: Yapamadım

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İrfan Kahveci’den çok konuşulacak derbi itirafı: Yapamadım
Kadıköy’de konuk ettiği Galatasaray’la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de İrfan Kahveci’den çarpıcı bir yorum geldi.

Derbiden 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu belirten İrfan Can, "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyorduk" diye konuştu.

"ONUN KADAR OLMADI"

Fred'in yokluğuyla ilgili de itirafta bulunan İrfan Can, "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız" dedi.

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