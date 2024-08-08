İrlanda, Euro 2025 playoff yarı finalinde Gürcistan ile karşılaşacak

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İrlanda, Euro 2025 playoff yarı finalinde Gürcistan ile karşılaşacak

İrlanda ve Gürcistan kadın milli takımları, 2023 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelmiş ve İrlanda her iki karşılaşmayı da rahat bir şekilde kazanmıştı.

Cuma günü yapılacak eleme playoffları için kura çekiminde, Eileen Gleeson'un yönettiği İrlanda Kadın A Milli Futbol Takımı yarı finalde Gürcistan ile eşleşti. İki ayaklı maç 23 ve 29 Ekim'de gerçekleşecek. İlk maç Gürcistan'ın evinde oynanacak.

Her iki taraf da geçen yılki Dünya Kupası'ndan önce aynı eleme grubunda yer aldıkları için birbirlerine aşinalar. İrlanda, karşılaştıkları her iki maçta da ikna edici bir galibiyet elde etti.

İrlanda, Uluslar Ligi C grubundaki rakibini mağlup ederse Euro 2025'e katılım hakkı için iki ayaklı bir final play-off maçı oynayacak.

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