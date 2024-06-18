Irmağa düşen çocuğun yaşam mücadelesi devam ediyor

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Bekir Ç.'nin nehre düştüğünü gören babaannesi Hatice Y., hemen suya atlayarak torununu kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla nehirde sıkışan çocuk ve babaanne kurtarıldı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Bekir Ç. ve babaannesini hastaneye sevk etti. Ancak çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin koordinasyonunda ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edilen Bekir Ç., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, operasyonun her aşamasını yakından takip ederek sağlık çalışanlarından bilgi aldı ve Bekir Ç.'nin acil şifalar dilediğini belirtti.