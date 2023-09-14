İş güvenliği videosu çekti, 2 gün sonra iş kazasında öldü

Afyonkarahisar'da Hüseyin Pirinççi (22), çalıştığı fabrikada iş kazalarına dikkati çekmek için video yayınladıktan 2 gün sonra iş kazasında hayatını kaybetti. Pirinççi toprağa verilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

KAYNAK: DHA
İş güvenliği videosu çekti, 2 gün sonra iş kazasında öldü

Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında çalışan Hüseyin Pirinççi, 12 Eylül günü, bacağını çalıştığı bir makineye kaptırdı. Yaralanan Hüseyin Pirinççi, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Pirinççi, Karaaslan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında fabrika çalışanlarından bazılarının da ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

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VİDEO ÇEKMİŞTİ

Diğer yandan Hüseyin Pirinççi'nin iş kazası geçirmeden 2 gün önce aynı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkati çekmek için video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı.

Pirinççi videoda, "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara bastığınız zaman kafanızı Paris'ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar" diyerek uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı.

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