İş insanlarının bulunduğu teknede patlama. Yılmaz Vural hastaneye koştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İş insanlarının bulunduğu teknede patlama. Yılmaz Vural hastaneye koştu

İzmir’de iş insanlarının bulunduğu teknenin arızalanarak patlaması sonucu yanarak yaralanan 6 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yılmaz Vural arkadaşı için hastaneye gitti.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde motor arızası nedeniyle zodyak bot ile marinaya çekilen teknede çıkan yangının ardından patlama yaşandı.

Alevlerin bir anda parlamasıyla vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi denize atlayarak kurtuldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi'ne, aralarında tekne sahibi Hakan D., iş adamı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YILMAZ VURAL HASTANEYE GİTTİ

Ayrıca teknik direktör Yılmaz Vural arkadaşı iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G.'nin (52) durumu hakkında doktorlardan bilgi almak için hastaneye koştu. Vural yaralı arkadaşlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vural ve yaralıların yakınları hastanede bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan kısmen yanan tekne marinaya çekilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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