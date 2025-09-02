IŞİD’in savaşçıları yakalandı! Eylem planları çökertildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 8 sözde savaşçı yakalandı. Yüz tanıma ve örgüt dokümanlarıyla tespit edilen şüphelilerin 30 Ağustos öncesi eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri öncesi Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olan IŞID silahlı terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Yapılan incelemede örgütün kendine bağlı internet sitesi üzerinden paylaşımını yaptığı videolardaki örgüt mensupları yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildi. Yapılan incelemede Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen örgüte ait dokümanlarda, örgüt içerisinde sözde savaşçı, asker ve polis olarak görev yaptıklarına dair bilgiler ile aralarında kırmızı bülten ile aranan şahısların olduğu belirlendi.

Ardından özel harekât timleri destekli harekete geçen polis Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Adana ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 militanı gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edilen şahıslardan altısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

