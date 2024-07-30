İşitme kaybı unutkanlığı artıyor mu?

İşitme kaybı, yaşlı nüfusun sıklıkla karşılaştığı bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Bu durumun sadece iletişim zorluklarına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda bilişsel işlevler üzerinde de etkileri olduğu düşünülmekte. Özellikle unutkanlık gibi bir şikayet, işitme kaybı yaşayan bireylerde sıklıkla gözlemlenmektedir.

İşitme kaybı ile unutkanlık arasındaki ilişkiyi, bilimsel araştırmalar ışığında ve uzman görüşlerine başvurarak derinlemesine incelendi. İşte tüm detaylar...

Uzman uyarıları...

İşitme kaybı ve unutkanlık arasındaki ilişki, son yıllarda birçok uzman tarafından incelendi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Topdağ, işitme kaybının beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtmekte.

Prof. Dr. Topdağ, "İşitme kaybı, beynin işitsel bilgiyi işleme kapasitesini azaltarak bilişsel yükü artırabilir ve bu da unutkanlık gibi bilişsel sorunlara yol açabilir" dedi.

Benzer şekilde, Odyoloji Uzmanı Dr. Deniz Tuz, işitme kaybının sosyal izolasyona neden olabileceğini ve bunun da bilişsel gerilemeye katkıda bulunabileceğini vurgulamakta.

Dr. Tuz, "İşitme kaybı olan bireyler, sosyal etkileşimlerden uzaklaşabilir ve bu da zihinsel uyarılmanın azalmasına neden olabilir" diye ekledi.

Bilimsel araştırmalar...

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmada, işitme kaybı olan bireylerin sosyal ve emosyonel yönden değerlendirilmesi yapılmış ve işitme kaybının sosyal izolasyon ve kognitif bozulma ile ilişkili olduğu bulundu.

Çalışmada, işitme cihazı veya koklear implant kullanan bireylerin, kullanmayanlara göre daha iyi sosyal ve emosyonel sonuçlar elde ettiği belirtildi.

Bir başka araştırma, işitme kaybının demans riskini artırabileceğini göstermekte. Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bu çalışmada, işitme kaybı olan bireylerin demans geliştirme riskinin, işitme kaybı olmayanlara göre daha yüksek olduğu bulundu.

Araştırmacılar, işitme kaybının beyin yapısında değişikliklere yol açabileceğini ve bu değişikliklerin bilişsel gerilemeye katkıda bulunabileceğini öne sürmekte.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, işitme kaybının unutkanlık ve diğer bilişsel sorunlarla ilişkili olabileceğini vurgulamakta. İşitme kaybının erken teşhisi ve tedavisi, bu tür bilişsel sorunların önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.